Gigi Riva Multidões de fãs lotaram a funerária. Saudações Cagliari – Futebol

Cagliari na funerária realizada no Domus de Gigi Riva.

Com os jogadores estão também o técnico Claudio Ranieri, o presidente Tommaso Giulini, o diretor esportivo Nerio Bonato e dirigentes (Entre eles estão os ex-jogadores Andrea Cosso e Roberto Mozzi) e a comissão técnica do clube. A equipe, toda vestida com roupas esportivas vermelhas e azuis, homenageou o herói com um buquê de flores. “É difícil encontrar as palavras”, disse o atacante Pavolidade -Perdemos o maior atacante de todos os tempos. Todos os fãs italianos sempre amarão Gigi Riva. Algo familiar? Nunca nos tínhamos conhecido, mas bastou um olhar para nos entendermos: viemos de fora e adorámos esta terra e esta equipa. Riva é um exemplo dentro e fora de campo, um homem de princípios. Ninguém nunca fez o que ele mostrou a esta terra“.

vídeo Riva Giulini: “Ele uniu um povo inteiro com simplicidade e humildade”

A sessão do Conselho Regional da Sardenha foi aberta com um minuto de silêncio em memória de Riva. “Gigi Riva não foi apenas um grande atleta, mas também, acima de tudo, uma grande pessoa – disse o presidente da associação, Michele Paes – “um verdadeiro sardo, não por nascimento, mas por escolha, e um verdadeiro ilhéu que nunca quis deixar a sua família. ” “A sua equipa, os seus adeptos e a sua terra adotiva. As instituições da Sardenha celebram-no hoje com luto regional até ao dia do seu funeral.” Lembrei também do quarto onde Gigi Riva estava Um parlamentar para cada grupo, começando com Salvatore Dida (Fdi), primeiro orador, e Ugo Capellacci (Fi), ex-presidente da região. Sílvio Lai (PD).

Adeus a Gigi Riva, a maior atacante da seleção – Especial Rombo Di Tono continua sendo o maior atacante italiano com 35 gols e número 11 na Série A de 1970 com o Cagliari

Muitos torcedores na sede do Cagliari FC, na Via Ariosto, para tirar foto ao lado da estátua de Gigi Riva.

A procissão começou esta manhã. Sem flores, mas com muitas emoções: mais de uma pessoa derramou lágrimas ao tocar na obra criada por um artesão de Cagliari há cerca de cinquenta anos.

A estátua de Riva tem uma história muito especial: esteve durante anos na taberna de Marius em Cagliari, o líder histórico dos amantes de Rossoblu. Então ela acabou no palco do teatro.

Está no Cagliari San Benedetto há mais de dez anos.

Cristiano De Andre: O encontro entre Riva e meu pai deu a camisa para ele "Eu usei, eles roubaram de mim", lembra o filho do cantor e compositor, Rumbo Di Tono.

O funeral realiza-se na quarta-feira, às 16h00.



Missa fúnebre na Basílica de Nossa Senhora de Bonaria, quarta-feira, às 16h00.

O prefeito de Cagliari, Paolo Terzo, anunciou esta Cidadão chora até ao funeral marcado para quarta-feira, 24 de janeiro. “Um excepcional campeão desportivo, um homem de grandes valores, um raro exemplo de retidão e respeito e um símbolo para gerações inteiras, um sinal de salvação social. Amava a Sardenha e a cidade de Cagliari, escolhendo-a para ser a sua casa, o lugar de sua vida e seus sentimentos mais próximos. “Profundo” lemos no julgamento do prefeito que viu que quem é seu dever é fazer da administração os sentimentos de toda a comunidade. e que deveriam ter sido realizadas durante o período de luto estão suspensas. A bandeira regional também será hasteada a meio mastroTal como anunciou o presidente distrital, a bandeira da cidade foi hasteada nas sedes municipais e em todos os edifícios públicos. A administração municipal participará da cerimônia fúnebre com a bandeira da cidade de Cagliari. Os cidadãos, empresários, organizações políticas, sociais e produtivas e associações desportivas são convidados a manifestar a sua participação no luto, suspendendo as atividades durante a celebração fúnebre, ou em caso de impossibilidade, conforme considerem adequado. Para expressar nossas mais profundas condolências.

Riva: Saki está chorando e todos na seleção o respeitam



“Trabalhei com ele durante cinco anos. Ele deixou uma lembrança muito viva: havia um certo respeito de todos. Foi a presença de um grande campeão. Sim, ainda estou emocionado. Sim, ele não consegue conter as lágrimas. Ex- o técnico nacional Arrigo Sacchi lembra de Gigi Riva no Tg1. Ideia também compartilhada por outro ex-técnico italiano, Marcello Lippi, que dividiu com Riva a vitória na Copa do Mundo de 2006: “Os meninos ficaram fascinados por essa pessoa – diz Lippi – esse personagem que, além disso, , tinha uma simplicidade e humildade incríveis. Ele foi um grande jogador. Uma referência para todos pelo seu passado e pelas ações nesse período”.

Médicos: “Deterioração repentina, tentamos de tudo”



“O quadro piorou repentinamente, momento em que foi necessário realizar manobras de reanimação e levá-lo ao centro cirúrgico para uma angioplastia. Nessas circunstâncias, é difícil para nós conseguirmos reabrir as artérias coronárias: só conseguimos fazê-lo parcialmente.” Mas infelizmente isso não foi suficiente.” É assim que Bruno Lui, Diretor de Cardiologia Intervencionista e Hemodinâmica do Hospital Brützow, explica como intervieram ontem à noite para tentar salvar Gigi Riva, que chegou ao hospital às 3 da manhã de segunda-feira com quadro agudo. síndrome coronariana. Últimas palavras de Gigi Riva, antes que a situação piore, com Marco Korda, chefe do departamento de cardiologia de Brozo. Eram cerca de cinco da tarde e os preparativos para o jantar estavam em andamento na enfermaria. “Estava tranquilo – disse Korda ontem numa conferência de imprensa – estávamos a falar sobre isto e aquilo. Ele sorriu e nunca parou de nos agradecer. O que você disse para ele? Que ele não precisava nos agradecer, porque nós estávamos.’ Ela ainda lhe devia.”

Raymundo Pena, diretor médico da Prozo, explicou que Riva já sofria de “vasculopatia em múltiplas áreas”. “Ele chegou ao hospital às três da manhã de segunda-feira com síndrome coronariana aguda – o diretor reconstruiu – e imediatamente sugeriu uma angioplastia. Mas o paciente, que tinha plena capacidade de compreender e desejar, pediu um tempo para pensar”. Ele recusou. A situação se estabilizou e não esperávamos o que aconteceu. Embora tivéssemos sugerido isso novamente ao paciente.”

