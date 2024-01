Orgasmo completo! Portugal perdeu na final e Itália voltou a ser campeã europeia após 20 anos

Já se passaram quase 20 anos desde aquele dia distante em 26 de julho de 2003. Para sempre, se considerarmos que os jovens heróis daquela época já têm quase 40 anos. Alguém se aposentou, alguém ainda joga, alguém já é treinador. Há quem tenha conseguido isso, como Giorgio ChielliniAlberto Aquilani Ou Giampaolo louco (Ele marcou na final com Della Rocca) Há quem tenha uma carreira profissional honesta como Simone Badwin Ou ciccio Ele elogia, e há também quem jogou quase exclusivamente nas ligas menores. Mas o que acontecerá com essas crianças só saberemos com o tempo. No entanto, sabemos disso Itália Sub-19 E Campeão europeu. De Vaduz, no Liechtenstein, ao Estádio Nacional de Ta' Qali – em Malta – para um destino comum: Azul é mais uma vez a cor mais forte do continente. Uma vitória incrível e quase perfeita após a derrota por 5 a 1 para Portugal no segundo dia do grupo. Uma vitória construída passo a passo pelo treinador – Alberto Pollini – Quem sabe muito sobre vitórias com crianças dessa idade. Um treinador que soube redesenhar a equipa durante a competição e rever os sistemas de jogo e funções. Não é por acaso que ele marcou o gol decisivo Michael Kayode, o lateral-direito da Fiorentina foi escalado como extremo direito no 4-3-3 (e terminou o jogo como extremo direito numa defesa de cinco homens…). Seu cabeceamento aos 19 minutos do primeiro tempo é o chute da vitória para uma Itália brilhante, generosa e taticamente perfeita: e a assistência é outra joia, Louis Hasa Juve. Portugal, liderado por Hugo Félix, irmão de João, deve render-se. Esta Itália é mais forte. O mais forte da Europa depois de 20 anos.

Domínio azul

O treinador português escolhe o mesmo elenco que derrotou os azzurri nas eliminatórias. Selos Em vez disso, comparado a esse jogo, ele muda quatro peões, mas enfatiza isso Tabuleiro de xadrez líquido Das meias-finais com repetição da Espanha Nós nos viramos – Retorno da exclusão – em vez de Ervilhas. A primeira grande oportunidade para a Itália, com Esposito – Cruzamento do meio-campo cometer erro – Que não conseguiu acertar o passe de um companheiro após deslizar para trás de um zagueiro (8'). O resultado de 5 a 1 que a seleção portuguesa conquistou na última partida foi fruto de uma coincidência, que fica evidente desde o início da Azzurri: agressividade total, boa movimentação de bola, atenção tática em cada detalhe e ótimos chutes de Nós nos viramos E Tem um E a cabeça alta de Esposito (15) é a evidência mais clara disso. para'nenhuma escapatóriaOu seja, o gol que deu a vantagem ao Azzurro ocorre aos 19 minutos: Regonesi Fez uma bela bola para a esquerda Tem umO craque da Juventus se afasta da marcação direta e manda cruzado com o pé esquerdo. Kayode No segundo poste, ele come a cabeça de Martim Márquez e cabeceia para a rede.1-0 Brincando com o poste. A reação de Portugal? quase nada. A única intervenção de Mastrantonio é um duplo desarme que expõe uma situação perigosa, mas a oportunidade de golo mais clara ainda está em Itália: o Banco de Itália. Esposito ela é perfeita, Tem um Ele chutou rasteiro para o primeiro gol, mas Gonçalo Ribeiro se defendeu (35). Antes do intervalo, o médio-ofensivo da Juventus voltou a ser perigoso, mas o seu remate de pé direito saiu ao lado da baliza (41). Assim comoApenas tiro real Rumo ao gol português de pênalti Hugo Félix O que não cria nenhuma excitação em Mastrantonio.

Perfeição italiana

Caixa de velocidades dupla (em Martim Fernández Na defesa com Gonçalo Esteves deslizando para a esquerda e Diogo Preost Para Samuel Gusteau no meio-campo) foi jogado no intervalo por Joaquim Milheiro Dá um pequeno solavanco à seleção portuguesa, que tem sempre de ter cuidado com a aceleração azul: a primeira é Campo de uva, que provoca pânico ao aproximar-se pela direita e envolver Ribeiro numa defesa rasteira (8'). Estou pensando em não dar nada para um time desses PortugalNo entanto, é pura loucura: e é aqui que se torna crucial Mastrantonioenorme no topo Martim Fernández Gol brilhante após cruzamento de Gustavo Sá (17'). Porém, a Itália sabe sofrer, encontrando novas forças no banco libanês Antes e Ervilhas Depois – e depois de dois livres irreais do habitual Hugo Félix – esteve muito perto de duplicar a vantagem Campo de uvaQue bloqueou o remate de Missouri e desviou a bola para o lado direito antes de ser bloqueada por uma bela intervenção de Ribeiro (34 minutos). para'O cerco final Por parte dos lusitanos, o resto do jogo não assistiu a qualquer emoção, excepto um remate de Nabian, jogador do Empoli, já no fim do tempo. A Itália administra a partida, joga com todo o coração e adia a partida para o apito final. Uma de vitória, uma de celebração, uma de glória.

Folha de resultados

Portugal-Itália 0-1

rede: 19' Kayode (I).

Portugal (4-3-3): Gonçalo Ribeiro; Gonçalo Esteves, Antonio Ribeiro (46' Luis Gomez), Gabriel Brás, Martim Márquez (1' Martim Fernandez); Samuel Giusto (1' Diogo Preost), Nuno Félix, Gustavo Sá (31' Herculano Nabian); Hugo Félix (38' Miguel Valle), Rodrigo Ribeiro, Carlos Borg. Disponível: Diogo Pinto, Jorge Meireles, Da Rocha, João Gonçalves. Joaquim Milheiro.

Itália (4-2-3-1): Mastrantonio. Missouri, Delavallee A, Delavallee L, Regonesi; Ndour (Rua Libani 20), Vaticano (Rua Biselli 35); Kayode, Alhasa, Vignato (Rua Koliosho 35); Espósito. Disponível em Messani, Chiarodia, D'Andrea, Pozzolan, Amatucci, Turku. Todos os selos.

governar: Sven Jablonski (Alemanha).

Ajudantes: Raphael Morem (Luxemburgo) e Robert Kempter (Alemanha).

Quarto oficial: Gergo Bogar (Hungria).

Avisos: Gabriel Bras (A), Missouri (I), Ndour (I), Nuno Felix (A), Kayode (I), Mastrantonio (I)

Calendário

Segunda-feira, 3 de julho

Polónia – Portugal 0-2

Malta-Itália 0-4

Quinta-feira, 6 de julho

Portugal – Itália 5-1

Malta – Polónia 0-2

Domingo, 9 de julho

Itália-Polónia 1-1

Portugal – Malta 2-1

(Nas semifinais, o primeiro e o segundo de cada grupo se enfrentam)

Semifinais

Quinta-feira, 13 de julho

Portugal – Noruega 5-0

Espanha – Itália 2-3

o último

Domingo, 16 de julho

Portugal-Itália 0-1

Às nove horas da noite no Estádio Nacional

Lista de Honra (Vencedores Europeus)

Espanha (8), França (3), Inglaterra e Itália (2), Portugal e Ucrânia (1).