Juventus, Bernardeschi renovado: Agente de Raiola mudou para Pastorello

Federico Bernardeschi mudou de agente, o que foi surpreendente, passando da equipe de Mino Raiola para a de Federico Pastorello. Na semana passada, este último já havia dado as boas-vindas a Arthur Melo entre seus clientes, na verdade voltando para a equipe da primeira-dama onde não estava desde Stephen Lichsteiner. Por outro lado, as negociações iniciadas com a administração da Juventus no verão de 2019 para trazer Romelu Lukaku a Turim, que então assinou com o Inter, não correram bem.

processo de renovação

–

“Deveria ter acontecido antes, mas às vezes as coisas boas demoram mais para acontecer! Tenho orgulho de anunciar que Federico Bernardeschi assinou com a P&P Sport Management! Bem-vinda, Faith!”, Comunicou o agente nas redes sociais. O que revela os rumores vazados na hora do acordo entre o jogador e Raiola, quando ele decidiu deixar o advogado Giuseppe Pozzo. Para Pastorello, que parece ter convencido o camisa 20 da seleção italiana ao estabelecer uma boa harmonia do ponto de vista humano e profissional, o desafio começa a determinar o futuro do jogador de imediato, que terminará com a Juve. Em 30 de junho de 2022. Parece que a Raiola já iniciou uma discussão com a gestão sobre a renovação, mas teremos que começar do zero. Eles esperam encontrar a melhor solução para todos.