Horários e programa. Onde ver a ação em Running – OA Sport

Hoje, quarta-feira, 17 de novembro, temos um dia agitado de esportes. As finais da ATP continuam com o segundo dia do grupo “verde” liderado por Novak Djokovic. Não perca o empenho do Olympia Milano no Campeonato da Euroliga de Basquetebol (passando para o FC Kazan Din), que também virá com grande interesse da Itália e de Portugal no Campeonato Europeu de Hóquei.

Também há espaço para a Liga dos Campeões do Futebol Feminino, o Campeonato Mundial de Karatê, os compromissos das italianas nos minitroféus de vôlei e muito mais. Segue abaixo o calendário completo, a programação detalhada, todos os horários dos eventos esportivos programados para hoje, quarta-feira, 17 de novembro, e a programação das transmissões de TV e ao vivo.

Calendário esportivo na TV hoje (quarta-feira, 17 de novembro )

Quarta-feira, 17 de novembro:

6h00 Karate – Campeonatos Mundiais, Rodadas de Qualificação: Feminino 50kg, 55kg, 61kg Feminino; 60 kg, 67 kg masculino (transmissão ao vivo no canal WKF no YouTube)

13,45 SNOOKER – Campeão dos campeões, dia 3 (transmissão ao vivo dazn)

14h00 Tênis (finais ATP, fase de grupos) – Novak Djokovic x Andrey Rublev (TV ao vivo na Sky Sports UNO, Sky Sports Tennis, Rai 2; Ao vivo na Sky Go, Now Tv, RaiPlay)

17,00 Basquete (Euroliga) – Zenit Saint Petersburg-Alba Berlin (Live on Eleven Sports)

18,00 BASQUETEBOL (A Euroliga) – Unics Kazan-Olimpia Milano (TV ao vivo no Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; ao vivo no Sky Go, Now Tv e Eleven Sports)

18,00 BASKET (European Cup) – Bursaspor-Gran Canaria (streaming direto do Eleven Sports)

18,00 Basket (UEFA Champions League) – Zombathele Treviso (Transmissão ao vivo no canal Fiba no YouTube)

18,30 Basquete (Euroliga) – Anadolu Efes Istanbul-Olympiakos (Live on Eleven Sports)

18,45 Futebol Feminino (Liga dos Campeões da UEFA) – 2 jogos: Hacken-Benfica, Hoffenheim-Barcelona (Live on dazn)

19,00 BASKET (European Cup) – Buducnost-Cedevita Olimpija (Live at Eleven Sports)

19,00 VOLEIBOL Feminino (Copa Challenge, primeira mão final de 16 milhas) – Thetis-Scandicci (sem TV / transmissão ao vivo)

19,30 BASKET (European Cup) – Ulm-Promitheas (streaming diretta su Eleven Sports)

19,30 Hóquei no gelo (Alpine League) – Bregenzerwald-Asiago (TV ao vivo / transmissão não planejada)

19,45 SNOOKER – Campeão dos campeões, dia 3 (transmissão ao vivo dazn)

20,00 DARTS – Grand Slam de Dardos, Segunda Rodada (Transmissão ao Vivo dazn)

20,00 BASKET (Eurocup) – Trento-Slask Wroclaw (dirigido pela Sky Sport Action TV; dirigido pela Sky Go, Now Tv, Eleven Sports streaming)

20,00 Basquete (Copa da Europa) – Zaragoza – Reggio Emilia (ao vivo no canal FIBA ​​no YouTube)

20,00 Foley feminino (Copa CEV, primeira mão final de 16 milhas) – Gent Busto Arsizio (ao vivo na TV Eurovolley)

20,05 Basquete (Euroliga) – Maccabi Tel Aviv-Monaco (Live on Eleven Sports)

20,30 VOLLEY (Copa CEV, 32ª casa, segunda final) – Modena-VaLePa (TV ao vivo / transmissão inesperada)

20,30 BASQUETEBOL (Taça da Europa) – 2 jogos: Partizan Belgrado-Litcaples, Valência-Borg (Live on Eleven Sports)

21,00 BASQUETEBOL (Euroliga) – Barcelona-CSKA Moscou (TV ao vivo na Sky Sport Arena; AO VIVO na Sky Go, Now Tv, Eleven Sports)

21h00 Tênis (Finais ATP, Fase de Grupos) – Stefanos Tsitsipas-Kasper Rudd (TV ao vivo no Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; AO VIVO na Sky Go and Now Tv; TV atrasada no Supertennis a partir das 23h)

21,00 Futebol Feminino (Liga dos Campeões da UEFA) – 2 jogos: Arsenal-Koge, Bayern Munich-Lyon (Live on dazn)

22,45 PISTA HOCKEY (Campeonato Europeu, Fase de Grupos) – Itália – Portugal (TV ao vivo no RaiSport; Ao vivo no RaiPlay)

Quinta-feira, 18 de novembro:

02h30 Tênis (finais do WTA, final) – Garbine Muguruza-Anett Kontaveit (TV ao vivo no Supertennis; ao vivo no supertennis.tv)

