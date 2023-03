Inter, você nunca cura: Inzaghi está sob acusação

Motivações, Erros e Declínio Físico: O Confronto Técnico-Gestão. Medo de repetir os mesmos problemas. E o quarto lugar é vital

Quase Chloe, esse post de hoje. Porque até agora são oito derrotas, sem contar dois empates muito decepcionantes como Monza e Sampdoria. A história se repete. Ontem no almoço toda a administração Nerazzurri teve a oportunidade de apurar as causas de mais uma falta com Simone Inzaghi.

O que mudou, dessas comparações do dia seguinte, é o tom de cinza. Cada vez mais em direção aos leões, em torno da figura do treinador. É sabido que o jogo com o Porto pesa muito no seu futuro. Mas o tempo faz com que as dúvidas permaneçam aconteça o que acontecer em Portugal na terça-feira. São filhos de resultados duvidosos e do Inter que não está melhorando. que é igual a si mesmo. Porque, para o bem ou para o mal, até o treinador continua o mesmo de quando chegou ao Pinetina no verão de 2021. Enquanto isso, a ansiedade aumenta: terminar entre os quatro primeiros é vital para a continuidade dos negócios e, portanto, também para o esporte. um do clube. O downsizing será uma etapa obrigatória. Preocupação a todos os níveis, a começar pela cadeira que sempre apoiou o treinador. Mas o motivo da enorme distância entre o desempenho do Inter na copa e no campeonato é algo que o técnico deve responder. Ainda hoje, mesmo perante este Napoli, o clube está convicto de ter reunido a equipa mais forte da Serie A, que deveria ter lutado pelo menos pelo Scudetto até à última jornada. O potencial também foi mostrado em várias ocasiões nas grandes partidas.

as razões – Posto isto, nesta altura da temporada pressão é a palavra de ordem, há quatro pontos de interrogação sobre a prestação do Inter que se podem destacar. E essa mesma sociedade, em todos os níveis, não pode deixar de notar. A primeira, e mais importante, inclui a motivação. Dois pontos marcados entre Monza, Sampdoria, Empoli, Bologna e Spezia valem a distância que Spalletti tem hoje. O Inter não pode vencer quando deveria. Porque ele perde no rancor, porque a intensidade que é colocada em campo não é suficiente. E a intensidade é filha do trabalho pré-jogo, da semana.

Repetir erros – As atuações fora de casa são desastrosas: apenas Salernitana e Cremonese sofreram mais de 24 gols pelo Inter. E muitas dessas redes são simuladas, com uma equipe com uma postura tática muitas vezes desequilibrada. Houve um momento, ao intervalo desta sexta-feira em La Spezia, em que Acerbi se viu perigosamente de frente e repreendeu Darmian, culpado de perder a posição. Foi um mau presságio, porque depois se repetiu no segundo tempo, o que deu origem ao gol de Maldini. Por que essas dificuldades não aparecem no San Siro? Porque é provável que mude a posição dos adversários, que estão menos inclinados a se ofender. Portanto, a “falha” é menos óbvia.

Gerenciamento de força – No ano passado, o Inter pagou caro pela baixa entre fevereiro e março, que custou boa parte do Scudetto. Os "nerazzurri" esperam que os pontos perdidos nas últimas semanas não custem a qualificação para os campeões. A gestão da tropa pressionou alguns heróis, e outras escolhas podem ter seguido a lógica que mantém o vestiário equilibrado por dentro. Depois, há jogadores que ainda não atingiram seu pico, Brozovic e Lukaku acima de tudo. Claro, o treinador não ajuda mesmo em situações contratuais abertas e não resolvidas. Mas por que insistir em algumas soluções e não tentar outras? Por que Aslani não está no meio-campo se este é Brozovic? Ou o próprio Bellanova na ala, se Dumfries jogar assim?

Poucas variáveis – O último ponto é que o inter é sempre o mesmo. Algo mudou em La Spezia, com a mudança primeiro para um 3-4-1-2 e depois para um 4-3-1-2. Mas o momento parecia ser ditado pelo momento mais do que qualquer outra coisa. Não houve atualização, uma atualização real do aplicativo que o próprio Inzaghi lançou na temporada passada. O perigo, em casos como este, é que os jogadores estão sempre sentados em torno dos mesmos conceitos. É o gosto amargo de outro dia. E nele as coisas são explicadas, mas também pesadas. E o Porto não está no cerne do problema. O problema é o acompanhamento que acaba se tornando o primeiro prato.