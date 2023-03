Ganhos de capital da Juventus: procure o novo documento vinculado ao “Cartão Coffisock”

Os advogados de Parachi e Cherubini querem entender o teor da primeira carta de onde surgiu o memorando de 14 de abril de 2021 do Ministério Público Federal.

Se tudo isso acontecesse em uma partida de futebol, já estaríamos impacientes porque a partida continuava interrompida. A Juventus pode ter marcado um golo, mas a progressão ainda não foi validada, neste momento não há do que se gabar. Após um apelo de Cherubini e do ex-Paratici, o clube consegue perfeitamente que o Var reveja o episódio: na primeira revisão, porém, nada relevante, mesmo que apareça um novo remate e… sim, se for Juve-Salernitana (Como o último golo foi anulado “Foi um erro mas não somos responsáveis”), Allegri ainda espera somar mais dois pontos aos cinquenta que recorda ter conquistado em campo. Porém, cá estamos nos tribunais e fica mais complicado porque são 15 pontos – na tabela – e a Juventus gostaria de os recuperar todos.

Cartão COVISOC – O famoso “Cartão Kofisuk” seria quase inofensivo, para efeitos da realização da mais-valia que neste momento obriga a Juventus a viajar no campeonato com apenas 35 pontos devido à penalização. Mas então, por que a FIFA quis apelar ao Conselho de Estado para refutar a decisão do Tribunal Administrativo Regional do Lácio que impôs os “esclarecimentos explicativos” do Ministério Público Federal contidos em nota datada de 14 de abril de 2021 a ser entregue ao advogados de defesa? A FA, que assim teria querido defender a independência do seu órgão jurisdicional, referiu-se sempre a ela como acto interno: mas o Tribunal Administrativo decidiu considerá-la “pelo menos provisoriamente tácita”. Acontece que o Procurador Federal, Giuseppe Chen, escreve nas seis páginas ao Presidente da Covisoc sobre o tema dos ganhos de capital citando novamente os casos de Chievo, Cesena, Perugia e Atalanta, onde ele mesmo coloca a questão do método de identificação de possíveis fraudes. Nas classificações ajustadas de jogadores de futebol. READ Primeira rodada dos catalães graças ao gol contra de Militão

o novo cartão – A Juventus não foi mencionada naquele documento, o que teria invalidado todo o processo devido à alteração normal da data de início da investigação (tornando inutilizáveis ​​os atos praticados após 17 de julho de 2021). Por que então não podemos reiniciar a partida enquanto ainda estamos no VAR? A resposta está em novos detalhes que emergem justamente do conteúdo do documento recém-divulgado: O assunto da comunicação refere-se ao “conhecimento do Memorando da Covisoc de 31 de março de 2021”. Também aqui não percebemos o que conterão essas correspondências, mas é provável que voltemos a encontrar um cenário que – no caso de se referir à Juventus – poderia arriscar explodir tudo, e esperar que a ação comece ainda mais. Os advogados de Cherubini e Paratici continuarão nessa frente. Enquanto a Juventus aguarda o anúncio do Conselho de Garantia do Coni, que analisa cem páginas do recurso do clube, divididas em dez pontos.

outras datas – A expectativa é de que 15 pontos de penalidade sejam respondidos entre os dias 31 de março e 3 de abril: a partir desse momento Allegri e seus jogadores vão entender se podem ou não contar com todos os pontos conquistados em campo (que valeriam o segundo lugar na a classificação de hoje). Até o final do mês, Cheney também terá de encerrar as investigações no sentido paralelo da apuração dos ganhos de capital, ou seja, aquelas que colocaram as lentes sobre duas manobras salariais feitas pela Juventus no período da Covid e parcerias suspeitas – por conta de acordos contidos em algumas “cartas de garantia” – que poderiam ter sido para a Juventus segurá-lo com outros clubes da Primeira Divisão. Uma segunda prorrogação de quarenta dias foi pedida pelo procurador federal, após o dia 21: enquanto o procurador de Turim, que decidirá no dia 27 se indiciará os doze executivos da Juventus investigados com o clube, os encaminha para outros órgãos públicos procuradores (de acordo com a jurisdição territorial sobre as outras empresas envolvidas nas negociações) os documentos coletados sobre os vários acordos que acabaram sob as lentes. dos demandantes. READ Da Espanha - Um acordo foi alcançado entre Eintracht e Juventus sobre Kostik

12 de março – 10:05

