Medalha de bronze para Madallone e Pedrotti

Tiziano Falcone É a medalha de ouro em 81kg na Europa abre para Roma. Para os azuis, esta é a primeira vitória num campeonato Circuito Mundial de JudôChegou ao final de um excelente torneio em que venceu na primeira volta o emergente francês Ibrahim Keita Luzari, depois o holandês Mohalk (três penaltis) e o checo Kopecky (Wazari 2). Depois disso, a etiqueta do ippon sancionou as vitórias de Tiziano Falcon nas semifinais sobre o esloveno Mysilozek e na final sobre o búlgaro Gramatikov.

“É sempre bom jogar em casa e melhor ainda ganhar -Falcon disse- Graças a todo o grupo Fiamme Gialle Sports, desde os atletas à equipa técnica, estou muito bem e os resultados começam a aparecer. A ideia vai para o mestre Gianluca Ferro que esteve comigo correndo hoje, a presença dele sempre me acalma. Por fim, gostaria de agradecer a minha família e minha namorada, estiveram ao meu lado hoje, mas como todos os dias afinal..

Satisfação azul com bronze Erin Pedrotti em 70kg. O italiano venceu o holandês de Voogd, o suíço Lingueler e o português Crisóstomo, antes de ser derrotado nas meias-finais pelo alemão Shikimaru e derrotar de forma decisiva o chinês Sun e assim conquistar o pódio. Bronze também para Brilhante Maddaloni Noosa No peso de 81kg, com vitória sobre a croata Druzita e o português Rodriguez, e depois da derrota frente ao búlgaro Gramatikov, ao azul Lorenzo Parodi e ao esloveno Misilozek. Assim, a Itália concluiu o Aberto de Roma com sete medalhas (1-1-5), e merece o quarto lugar no quadro de medalhas das nações.