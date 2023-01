Lautaro sorri para Inzaghi

classificação da liga italiana

22h38

90′ + 4′ Apito final em Meazza: Inter venceu o Verona por 1 a 0

Fabbri apitou no final da partida no San Siro: o Inter derrotou o Verona por 1 a 0 e capturou a Juventus em terceiro lugar na classificação.

22h31

88′ Inter voltou ao ataque

Ultrapassado o momento de dificuldade, o Inter ainda dá mostras de Montepu: remate rasteiro de Darmian de longe e bola ao lado.

22h24

81′ Inter acorda: Aslani está perto do 2-0

O longo trabalho ofensivo do Inter terminou com o poderoso pé direito do estreante Aslani: a bola não saiu muito longe.

22h16

73′ Verona pressiona e Inter enfrenta dificuldades

O Verona esteve alguns minutos na frente do jogo e o Inter sofreu: cruzamento na área dos nerazzurri, Unana saiu e a bola saiu desprotegida, mas nenhum dos atacantes de Gialubli conseguiu acertar na rede.

22h06

63′ Gol anulado por Lautaro Martínez

Largue para Lautaro Martinez, que limpa Dawidowicz e ultrapassa Montipò no Loeb. Mas o árbitro Fabbri anulou o erro do atacante argentino sobre o zagueiro polonês do Verona.

22h03

60′ Equilíbrio no segundo tempo

O Verona tenta reabrir o jogo, mas a equipa de Inzaghi não admite nada. O equilíbrio prevalece nesta fase do jogo.

21:48

O segundo tempo começa no Meazza

Recomeça em San Siro entre Inter e Verona. Sem substituições nas duas equipes.

21:32

45′ + 2′ vamos descansar

A primeira parte terminou com o Inter a vencer o Verona por 1-0: neste momento, o golo de Lautaro Martínez aos três minutos decidiu o jogo.

21:26

41′ Al-Baraq do Inter

Sai um erro de Lecce, que aproveita Mkhitaryan, que vai para o resultado da volta: a bola que toca no poste. É um canto do desvio de Hien. Farr foi checado pelo árbitro Fabbri, após um toque no braço do sueco. Porém, está tudo em ordem: o membro foi preso ao corpo.

21:16

31′ Mais uma chance para Lautaro

Mais uma chance para o atacante do Inter, Lautaro Martinez, que, no entanto, chuta da entrada da área.

21:14

29′ Verona no ataque

Scaligari empurrou, ganhando um escanteio, mas não conseguiu se tornar realmente perigoso nas partes de Onana.

20:59

15′ Inter perto da dobradinha

Um rápido reinício do Inter terminou com um cabeceamento de Lautaro Martinez: Montebo não surpreendeu e bloqueou a bola.

20:47

3′ Inter vence por 1 a 0 com Lautaro

Ataque certeiro do Inter: bateu e bateu, depois colocou Lautaro Martinez Montebo com o pé esquerdo. Gol nº 67 do atacante argentino na Série A

20h45

A partida começa no Meazza

Pontapé de saída no San Siro entre Inter e Verona: O árbitro é Fabbri de Ravenna.

20:30

Momento Inter e Verona

O Inter voltou do polêmico empate em Monza no campeonato e da dolorosa passagem para as quartas de final da Coppa Itália contra o Parma. Por outro lado, o Verona alcançou a segunda vitória nesta temporada ao derrotar o Cremonese por 2 a 0, na última rodada da Serie A. Gialloble não vence desde 4 de setembro.

20:00

Escolhas dos treinadores

Para enfrentar o Verona, Simone Inzaghi conta com a dupla de ataque formada por Dzeko e Lautaro, enquanto Gagliardini vence o replay com Asllani no meio-campo. Lukaku, Brozovic e Handanovic, que devem voltar a estar disponíveis para a final da Supertaça da próxima quarta-feira, nem sequer foram convocados. Não há surpresas entre os jogadores do La Scala em relação às previsões de escalação do dia anterior: Duriic está na frente, seguido por Calonne e La Fossi, que voltou do segundo lugar em Cremonese. Faroni, Hrustik e Verdi estão ausentes.

19h40

Escalações Oficiais do Inter Verona

Dentro (3-5-2): Onana. Skriniar, imaturo, bastões; Darmian, Gagliardini, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. Disponível: Cordaz, Brazao, Dumfries, De Vrij, Gosens, Correa, Bellanova, Aslani, Barella, D’Ambrosio, Coratolo, Carboni, Zanotti. Treinador: Meu humor.

Hellas Verona (3-4-2-1): montebo. Dawidovic, Hin, Ceccherini; Dipaoli, Tamise, Elitch, Doig; Kallon, Lazowicz; Durek. Disponível: Berardi, Pirelli, Veloso, Henry, Lasagna, Piccoli, Gunter, Magnani, Terracciano, Caballe, Coppola, Bragantini, Slimane. Treinadores: Açafrão e Bouchetti.

Regra: Ferreiros.

Assistentes: Valeriani, Demonte.

Quarto oficial: Minelli.

mouse: forno.

Assistente de VAR: Marchetti.

Estádio Giuseppe Meazza em Milão