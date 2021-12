Copa do Mundo, uma surpresa para Mancini: uma “promessa” inesperada para Portugal

Copa do Mundo, um diálogo surpreendente entre Bonucci e Ronaldo em função das eliminatórias. Como o treinador Mancini vai reagir?

A copa do mundo, as eliminatórias se aproximam. Algo inesperado diálogo incrível entre Bonucci O ex-jogador da Juventus Ronaldo Lágrimas sorridentes e afastando os fãs. Com a chegada da primavera, a Itália infelizmente terá que se preparar para as partidas obrigatórias para conquistar o título Sucesso à competição desejada. Se a Azzurra não superar esse obstáculo, não participará da Copa do Mundo Por (pelo menos) 12 anos. A memória do drama esportivo de 2017 com a Suécia (nas eliminatórias) ainda está fresca. É quase óbvio o peso que essa responsabilidade tem sobre os homens de Mancini.

Leonardo Bonucci e Cristiano Ronaldo risco Enfrentar-se nas eliminatórias, porque Itália e Portugal se encontram ao mesmo tempo a coleta dos playoffs. O defesa azul fez declarações interessantes sobre os microfones “Rai Sport”.

Copa, Bonucci revela o diálogo com Ronaldo: “Nas eliminatórias você é …”

Os qualificadores são válidos para obter os seguintes passes Copa do mundo no catar Ele tem uma fórmula diferente do que costumava ser. Se o confronto com uma equipe bastava até a última edição, agora são duas: uma nas semifinais e outra na final. O seleccionador da Itália, Mancini, está no mesmo mini-torneio de Cristiano Ronaldo. Se a Azzurra venceu a Macedônia do Norte (a partida acontece em um inesperado estádio italiano) e Portugal venceu a Turquia, então a super partida com CR7 Será verdade.

decepção real Sei que a Itália pode estar pagando o preço por esse “caminho”, mas também acho que um grande campeão como Ronaldo corre o risco de não jogar na última (potencial) Copa do Mundo, esquerda Gosto amargo na boca.

Enfim, os dois ex-companheiros, Eles ouviram Ronaldo e Bonucci. O italiano revelou: “O Cristiano e eu brincámos, aí vai acontecer o que se passa em campo. Ele sabe que está levando de qualquer maneira“