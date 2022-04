Fórmula E fala português: Mourinho, Oliveira e Nuno Santos na caixa de da Costa – Forzaroma.info – Últimas notícias As Roma calcio – Entrevistas, fotos e vídeos

lá Fórmula E Consulte o Roma. Também este ano, o e-prix decorre nas ruas do EUR, o GP inteiramente dedicado aos carros elétricos que já circulam há algumas horas no centro da capital, passando também por Coliseu. Um encontro foi marcado, o primeiro com José Mourinho no banco Roma. O treinador dos Giallorossi, que não vai estar presente na conferência desta noite, aproveitou para dar uma volta (a pé) na pista com Sergio. Oliveira. Também têm o treinador de guarda-redes Nuno Santos, No centro de notícias dos fatos Além do Bodo: Os três portugueses visitaram o piloto cidadão Félix da Costaque os recebeu em uma caixa DS Techeetah Para um passeio e algumas explicações práticas. Ligação portuguesa também pelas estradas da capital, com Mourinho Quem mais uma vez quis apoiar aqueles que representam Portugal no campo dos esportes. Muitas vezes nos últimos meses, Special One fez questão de enfatizar as redes sociais em sua relação com torcer e torcer, às vezes “hardcore” como em Jogos Olímpicos, aos seus cidadãos em todo o mundo.