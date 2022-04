Calcio Catania, finalizado – lasiciliaweb

está acabado. A viagem de Calcio Catania termina em 9 de abril de 2022. O Tribunal de Catania reconheceu isso oficialmente com uma declaração de algumas linhas: “Hoje, o Tribunal de Catania – Departamento de Falências – ordenou o término da prática temporária de uma filial privilegiada da a empresa de futebol Calcio Catania SpA.” Portanto, correr contra o tempo nas últimas horas enquanto empresários se reúnem na cidade para garantir patrocínio, insuficiente para salvar o final da temporada, é inútil.

Os Rosazurri serão desclassificados da Série C: todos os pontos conquistados contra a equipe treinada por Baldini serão descontados da classificação de cada equipe, estabelecendo assim uma nova classificação. O futebol na Catania, com um novo clube e novos proprietários, está de volta à ação dos amadores. A designação do título esportivo cabe ao prefeito da cidade dependendo da função e competência.

Enquanto isso, o presidente da FIFA, Gabriel Gravina, rescindiu “a filiação ao falido Calcio Catania Spa, com o lançamento do baralho de cartas”. “O Presidente Federal – lê-se no comunicado de imprensa – tendo admitido a declaração de falência do Calcio Catania Spa pelo Tribunal Cível de Catania – Departamento de Falências em 22 de dezembro de 2021, com a subsequente prorrogação da concessão de prática temporária até 19 de abril de 2022 e a rescisão da prática temporária do Calcio Catania Spa, que Ordenado pelo mesmo tribunal em 9 de abril de 2022 e informado pelos curadores da exposição na mesma data, decidiu cancelar a filiação ao falido Calcio Catania Spa, com a liberação do baralho de cartas.”