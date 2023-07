Equipes italianas que querem gastar 40 milhões em Ottavio

Mercado de transferências: Os grandes italianos estão cada vez mais interessados ​​em Ottavio, os portugueses têm uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros válida até 15 de julho.

Ottavio: lateral ofensivo do Porto

Nas últimas horas, surgiram rumores sobre o nome de Ottavio como possível estreante no campeonato italiano. Estrangeiro brasileiro, naturalizado em português 2021na última temporada contando 14 gols E 7 assistências Em 44 partidas disputadas entre o campeonato e a copa.

Especificamente na fase a eliminar, o Porto defrontou-se comInter para as oitavas de final, durante as quais Ottavio Na verdade, ele impressionou absolutamente a direção dos Nerazzurri, embora apenas na primeira mão.

O jogador ainda tem contrato de duas temporadas com o Porto até o 2025 É considerado totalmente intransferível pelo titular português, mesmo que o contrato do jogador português contenha cláusula de rescisão 40 milhões de euros mesmo válido 15 de julho.



Nas últimas horas, o próprio empresário do jogador manifestou interesse no lateral português, israel oliveiraque declarou durante um discurso público recente: “Posso dizer com certeza que os times italianos estão muito interessados ​​no jogador. Vamos falar de um garoto que mostrou todo o seu potencial na última temporada e estará pronto para qualquer time. Com certeza ele vai se dar muito bem na Itália e em alguns times italianos. vai considerar seriamente empurrar a cláusula imposta pelo Porto.”

Equipes italianas interessadas em português



O agente do jogador também insinuou isso Ottavio As atuais equipes italianas que estarão mais pressionadas são Inter e Juventus. Para os nerazzurri atualmente, os privilégios de mercado parecem ter sido retomados em outro lugar, uma questão de retorno lukaku Na verdade, ainda a ser determinado e as negociações com Chelsea Parece durar muito tempo, mesmo que haja pouco tempo para praticar o item e com o dinheiro ganho com a venda onana EU’Inter As negociações podem ser encerradas a qualquer momento.

Todas as grandes empresas italianas estão interessadas em pagar a exigência portuguesa

Para os bianconeri, a situação muda depois da despedida QuadradoE Max Allegri Ele ia pedir à direção da Juventus para substituir o colombiano. OttavioAliás, ele seria o ideal para poder ocupar a função de quinto meio-campo direito no 3-5-2 Técnico de Livorno. Atualmente, porém, o Juventus comparado comInter Só se completará com a venda Kulusevsky para esporas Por 30 milhões de euros, mas de qualquer forma os bianconeri estarão a todo vapor nas negociações com o Lusitano.

Para os portugueses, também há um tímido interesse pelo fundo Nápoles para rudy garciaque apreciaria muito as características do jogador e pressionaria o Napoli a fazer um esforço para contratá-lo, mesmo que pareça que os napolitanos são atualmente os mais distantes nas negociações.

Resta saber qual grande nome italiano tomará a decisão primeiro de afundar o jab e retirá-lo 40 milhões Euros para exercer a cláusula de rescisão com efeito até 15 de julhoapós o que a classificação portuguesa passará de 40 milhões de euro para 65 necessário Do porto à venda, um valor absolutamente exorbitante para os clubes italianos.