Lukaku se separou do Chelsea, Inter se prepara para relançamento

O Big Rom não quer mais voltar a Londres, mesmo que os Blues tenham mudado a convocação para segunda-feira. Agora, o Nerazzurri está considerando uma nova oferta com uma variante mais rica

Filipe Conticello

Não só não estará hoje em Londres, dia em que o Chelsea espera o jovem Pochettino como parte do seu grupo de heróis, como também não será segunda-feira: é a data da nova convocação do malandro Lukaku, que já escolheu ele. O clube que possui seu cartão. Romelu, um atacante que só vê e pensa nos nerazzurri, não quer voltar para a velha casa inglesa onde passou a tarde pensando por que não poderia ser ele mesmo como era no Milan. É por isso que ele pediu explicitamente ao Inter para terminar a partida até essa data, também porque daqui para frente forçaria novas escaramuças.

Situação – O tempo, como sabemos, é tudo no mercado, principalmente no Inter – vejam-se Frattisi e Thuram, que arrebatou o Milan com um raio – e aquele prolongamento dado pelo novo treinador argentino ajuda as equipas à tabela. É uma boa ajuda para realmente resolver todos os detalhes desta semana. Mas mesmo que sejam necessários mais dias para encontrar o par certo para o Chelsea, com os Blues um clube de certa forma insondável e em constante transformação desde que o bilionário americano Todd Bohle o comprou e o virou do avesso no ano passado, Rom não faz isso. pretende mudar de posição. Sem avião para o Reino Unido, não faria sentido aparecer em Cobham para voar imediatamente em turnê para os EUA com as negociações continuando já sabendo que, em qualquer caso, ele não jogará pelo Chelsea no próximo ano. Isso também é uma prova de quão inflamada está a sagrada aliança entre o clube nerazzurri e seu antigo rei belga: eles irão de mãos dadas nas negociações com o Chelsea, mesmo que seja preciso um pouco de força. Caso não tenha sido a primeira vez que o belga bateu em um muro para conseguir o que tanto queria: já em 2019, na época de sua primeira paixão por Antonio Conte, ele não se conteve na hora. Para acender uma faísca contra o Manchester United. Sem contar que no ano passado, aproveitando o decreto de crescimento, foi possível criar um empréstimo temerário no eixo Milão-Londres. READ Cristiano Ronaldo se separa do Manchester United: "Sinto-me traído, não respeito Ten Hag. Período mais difícil..."

Que semana – Os benefícios fiscais estão intactos e os protagonistas do processo são os mesmos caras em uma missão agora: Sebastien Ledor, um advogado belga de confiança, e Michael Juermark, chefe de esportes da Roc Nation, a poderosa agência fundada por Jay Z que é altamente estratégico na negociação, dados os relacionamentos e negócios de longa data do rapper. O americano com Todd Bohle. Ledor teve seu primeiro encontro por telefone com o Chelsea na segunda-feira e foi fundamental para expulsar a presa e iniciar a dança. Até hoje, o telefone tocou mais de uma vez. O advogado destacou que os Blues ainda eram muito rigorosos em pedir 40 milhões (em todo caso, 5 a menos que a primeira demanda no final de junho), mas disse aos ingleses que os nerazzurri não tinham intenção de subir a essas alturas. No entanto, ele previu que esta semana, pouco antes da reunião de segunda-feira, o relançamento dos nerazzurri se tornaria real e quebraria significativamente a marca dos 30. Mais do que a parte fixa, para a qual parece haver pouca margem, a parte variável que o portfólio poderá ampliar: o Inter pretende, de fato, amarrar o preço a alguns resultados esportivos, antes de tudo, o scudetto, que aumentaria para 35. Se considerarmos que para todos o belga deveria ser o homem a vencer o scudetto, o tamanho das apostas também é notável.

último inimigo – Romelu, no sul da Sardenha, trabalha por três: terminou o ano em melhor forma física e começou a marcar no seu próprio ritmo, por isso não queria perder nem um pouco dessa forma física. Ele entendeu que o vôo que iria pegar não seria na direção de Londres, mas de Milão. Afinal, ele repetidamente disse não ao Al-Hilal, que o cobrirá com milhões e dará cerca de cinquenta para o Chelsea, que na verdade o está empurrando para as dunas do deserto. Mas aqui ele assume o desenho do jogador, que disse “não, obrigado” ao Milan e faria o mesmo se a Juventus chegasse. Mesmo sendo vendido a um preço mais baixo do que o esperado, o inglês ainda vai economizar com um salário tamanho XXL, líquido de 12 milhões por temporada até 2026. O belga, por sua vez, vai se espalhar até 2027, reduzindo seu salário de 8,5 a 7,5m para o encontro com o Inter. . A divulgação da esperada venda de Onana entre amanhã e sexta-feira (o optimismo não diminuiu, o pequeno impasse deve-se apenas aos detalhes relativos ao salário e bónus do guarda-redes, que ascenderão a cerca de 55 milhões) também vai dar o combustível necessário ao último inimigo . Porque Rom quer correr com seus companheiros na segunda-feira. Estes são da Eban. READ Tóquio 2020, ginástica rítmica: Itália avança para o bronze | Notícia