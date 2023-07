4 pares azuis em Portugal

Espinho (Portugal) – Depois da etapa da semana passada que decorreu em Gstaad, amanhã em Espinho (Portugal), a quinta jornada do Challenge Beach Pro Tour 2023. Quatro pares azuis na linha de partida: dois no sorteio feminino e tantos quantos os pares masculinos.

Depois de vencer a segunda etapa do Italiano Fonzies 2023 em Montesilvano (PE), segue a intensa agenda de torneios nacionais e internacionais de Claudia Scampoli e Margherita Bianchin; De facto, os Blues partem directamente do sorteio principal com a outra dupla azul formada por Reka Orsi Toth e Giada Bianchi, na sua segunda etapa no circuito internacional depois do segundo lugar conquistado no Future, em Messina.

Paolo Nicolai e Samuel Cotafava também largarão da chave principal do sorteio masculino; Assim, os Azzurri voltarão à areia um mês depois de terminarem em nono no Jurmala Challenge. Em vez disso, Daniele Lupo e Enrico Rossi começarão sua aventura na qualificação. Para os atletas da Aeronáutica, mais um importante teste, depois da Elite 16 da semana passada realizada no GSD.

Todas as partidas serão transmitidas ao vivo pela Volleyball World TV