Roma, Mourinho encontra Zaniolo, Pellegrini e Smalling pela primeira vez

Roma – Joseph Mourinho ontem e Pousou na capital Uma recepção amorosa pelos fãs de Roma. Primeiro em Ciampino, onde 500 pessoas esperaram seu pouso e seu carro – blindado – passar, depois em Trigoria onde muitos torcedores puderam receber. Saudações da varanda O edifício tem vista para a Praça Dino Viola. Desde ontem, o treinador português está no centro desportivo do “adversário”. Cinco dias de quarentena impostas pelo governo àqueles que estiveram na Inglaterra nas últimas duas semanas.

Dentro do Fulvio Bernardini, o técnico pode correr livremente, naturalmente usando a máscara e a uma distância segura dos funcionários do centro esportivo. Então eu fiz Ele também recebeu os primeiros jogadores em Roma que esta manhã cruzou os portões de Trigoria para continuar seu treinamento esperado na próxima semana. Então aqui está Primeiro encontro oficial de Mourinho com Zaniolo, Pellegrini, Smalling e Kumpola.

O primeiro a chegar foi o talento dos GiallorossiRecém-saído da temporada de férias e pronto para estar disponível para o treinador desde o início da recessão. Então chegou a vez do capitão de Roma, peregrinos, que, antes de entrar, parou para uma selfie com um pequeno leque dos Giallorossi, o único em frente aos portões de Trigoria, apesar do sol escaldante e do calor escaldante. Trigoria também tem uma equipe de filmagem que acompanhou os movimentos de Mourinho por duas semanas para criar um documentário especial sobre seus primeiros dias em Giallorossi: da preparação para a partida de Portugal ao desembarque em Ciampino até sua primeira vez. Treinamento com a equipe.

Smalling também esteve presente no Trigoria, pronto para reencontrar o treinador com quem já havia trabalhado na época do Manchester United. Hoje não se falava do futuro, mas Mourinho queria se apresentar aos jogadores sem abordar os tópicos mais importantes. A partir da próxima semana O Special One também abordará as questões mais importantes: desde o treinamento até as ambições da equipe e o futuro de alguns jogadores. A era Mourinho começou.