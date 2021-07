O gol, gols de Barilla e Insigne, descartou a lesão de Spinazzola. Agora Espanha – Corriere.it

Wembley esperando por nós. A corajosa Itália está destruindo a Bélgica e ninguém pode dizer que ela é bonita, mas ela é imatura. A noite da redenção categórica que está dentro dele Arena La AllianzVamos cancelar permanentemente a Copa do Mundo perdida e, esperançosamente, abrir uma porta para o futuro. Estamos nas semifinais deste louco europeu Roaming e esperando por nós em três dias Espanha, que vem de uma maratona de 120 minutos com a Croácia e depois a Suíça. Mas após o final parcial, talvez inconcebível no início do torneio, Ele convence a maneira como o blues o atinge, ou seja, sem abrir mão de suas convicções, também jogou o ataque no primeiro ranking da FIFA.

A vitória do grupo que se exalta no jogo e no sofrimento finalMas acima de tudo, a vitória de Roberto Mancini, que faz todos os movimentos direito: Chiellini para proteger Lukaku E confirmar o meio-campo acima de tudo Verratti e Barillaque lutou em oitavo lugar com a Áustria. Os dois últimos sets são o primeiro gol, marcado pelo jogador do Inter antes da dupla do Insigne da Filmoteca E lideraram com o Jorginho da Itália e esmagaram a mais bela jogadora incompleta do mundo.





Mas você tem que fazer um Monumento a Donnarumma: O mercado não se distraiu. No 0-0, Gigio, no Stade Neuer, fez duas defesas cruciais Então ele deixa a janela para seus donos. O 32º resultado consecutivo alcançado pelos canhotos é a 15ª vitória consecutiva no Campeonato da Europa entre a qualificação e a fase final. Agora somos uma realidade. E nada, neste estranho torneio, estamos proibidos. Até sonho. Enquanto isso Perdemos Spinazzola devido a uma ruptura do tendão de Aquiles: Lágrimas de dor são a parte ruim de uma bela noite.

Inicialmente, a Bélgica joga como a velha Itália, bloqueando os espaços e aproveitando a qualidade de De Bruyne, a força de Lukaku e a velocidade de Doku, escolhida para substituir Hazard, que está preso nas arquibancadas por lesão. Mas A Itália está em jogo e não se nega: rodada rápida, pressão, capacidade, alta defesa sem medo. Brave time. E se o gol de Bonucci for cancelado por impedimento por três azzurri (incluindo Chiellini e Di Lorenzo), então o gol Barilla, no final da meia hora, vira Allianz. Interista diagonal, depois de queimar Thorgan Hazard e Vermaelen, uma pequena obra-prima, mas em circunstâncias enormes, recuperando a bola e tirando Verratti. Insigne, o terceiro rapazinho da empresa, inventa uma obra-prima ao fotografar, a especialidade da casa, mesmo que o ofendesse de vez em quando.

É fácil enganar a si mesmo. Em vez disso, para sofrer. A Bélgica não é a melhor do ranking por acaso. O placar de 0-0 de Donnarumma desvia o pé esquerdo de De Bruyne de forma brilhante e se estende para desviar a linha de campo de Lukaku. Os Red Devils não desistem e Di Lorenzo é ingênuo para empurrar Dooku Prefere o pênalti convertido pelo atacante do Inter antes do primeiro tempo. ONa rede de nossos adversários não afeta as convicções do blues. A Itália recomeça com o mesmo espírito também na segunda parte.