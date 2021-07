O calendário será assimétrico. O que muda

Milão – Notícias históricas da Liga Italiana: O Conselho da Lega, realizado esta manhã, confirmou por unanimidade que o calendário do campeonato 2021-22 tem uma segunda rodada totalmente desigual, em uma sequência de dias, em relação à primeira rodada. Na nova forma, em comparação com o que eles já fazem hoje Premier League Inglesa, Liga Francesa, Liga Espanhola, haverá Os jogos de volta são completamente diferentes dos jogos da primeira mão, como um pedido e como uma configuração no mesmo dia. “Nova fórmula – Ele lê a nota oficial da Liga Lega Serie A – Permitirá uma melhor distribuição dos jogos, não condicionada desta forma pelas restrições da primeira perna que podem ser no mesmo dia do voo de regresso e vice-versa. O único critério imposto na loteria é que a partida não retorne antes de ser jogada Mais 8 reuniões“