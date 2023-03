Vôlei, Perugia e Modena voam na Europa

Quarta-feira das Taças dos Campeões Europeus entre altos e baixos das formações italianas. A irresistível Paola Igono no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões Feminina foi forte demais para o Milan. Ainda na Liga dos Campeões, mas entre os homens, a classificação do Perugia foi conturbada ao vencer o Berlim na volta para o tie-break e se classificar para a final. Por outro lado, Civitanova sai de cena após inverter completamente o resultado da primeira mão: o Ankara avança para o Grupo Dourado. Na Copa Cev, um ouro fatal definido também para o Piacenza, enquanto o Modena avança para a final. Na Copa Challenge Feminina, o Reale Mutua Cherry está a um passo da história: 3 a 0 contra o Lugoj no jogo de ida.

Campeãs femininas: Fakief é forte demais para o Milan

Nada a ver com o Vero Volley Milano que está localizado em Istambul contra o Vakifbank Paola Egonu. Foi a primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, que os turcos venceram por 3-0 (25-18, 25-19, 25-17) em apenas 65 minutos sem data marcada. Egonu entrou em campo com cara nova e fez uma excelente atuação. Além dos 21 pontos que a tornaram a artilheira da noite, Zarqa marcou 68% no ataque e dois bloqueios vitoriosos. No elenco de Guidetti, a brasileira Gabi também se destaca (18 pontos, 54% no ataque), enquanto o Milan está abaixo da média com exceção de Thompson (13 pontos), única jogadora de dois dígitos de sua equipe, e Sela (40% no ataque). Egonu é a protagonista, portanto, justamente contra a equipe que pode vir a ser sua na próxima temporada: “Estou orgulhosa de mim mesma – anuncia logo após o fim do jogo na hora da premiação do MVP – e agora continuo tentando e fazendo melhor com Vakif. Fomos bons em lidar com todas as bolas de Sloppy, convencidos de que conseguiríamos impedi-la de cair. Já estamos pensando em uma revanche na próxima semana.” A segunda etapa acontecerá na terça-feira, 21 de março, no Allianz Cloud. Para o Milan, a virada promete ser uma conquista, ainda que agora a espera seja tudo pela chegada de Igono: a segunda mão será uma chance de começar a aplaudi-lo.

Campeões Masculinos: Perugia vence e avança às meias-finais

Os arrepios de Sir Sicoma Monene Perugia ficam ainda mais complicados na segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões. Após a vitória clara em Berlim, a equipe de Anastasi realmente lutou para domar os golpes de reciclagem, levando-os de volta ao desempate. No final, o Perugia venceu por 3-2 (24-26, 25-21, 22-25, 25-17, 15-13 em 132 minutos) com o jogador ucraniano da partida Oleh Plotnitsky (18 pontos, 61% no ataque). . Lyon (18), Rychelki (16), Sully (15), Rousseau (5 blocos + 14 pontos) alcançaram bons resultados. Perugia enfrentará nas semifinais o vencedor entre Itas Trentino e Azote Kidzerzen.

CAMPEÕES MASCULINOS: CIVITANOVA FORA NO GOLDEN SET

Apesar de ter subvertido o resultado da semana passada na Turquia, Lube Civitanova desistiu antes da semifinal. Ankara Halkbank conquistou o ouro ao perder em quadra por 3 a 0 (31-29, 25-20, 23-25, 25-20; 12-15 aos 146′). Na segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, disputada no Fórum Eurosuole, os campeões italianos lutaram sobretudo no ultralongo primeiro set para superar os seus adversários. A equipe do então capitão De Cecco conseguiu manter seus adversários afastados, graças aos retornos em tempo integral de Ivan Zaytsev e Marlon Yant, nos boxes no último fim de semana em sua derrota na SuperLega em Perugia. Afinal, o Lube precisava de um desempenho superior para reabrir o desafio e disputar tudo no grupo ouro. Portanto, não passou de resultados finais em vão, incluindo a vitória no segundo tempo. A equipe do Cook está lutando com tempo para recuperar Marlon Yant, o atacante que ficou no buraco no domingo depois de torcer na Turquia na primeira partida contra o Ancara. O oposto Ivan Zaitsev, no banco no fim de semana em Perugia, está ansioso para voltar aos gramados.

Taça CEV Masculina: PIACENZA MUFFLED, Modena na final

Bluenergy Daiko Volley Piacenza rendeu-se no set de ouro, derrotou 0-3 da primeira mão contra os belgas de Knack Roeselare e venceu por 3-0 (25-17, 25-19, 25-21; 12-15 nos 100) . Knack vai para a final, que Cev venceu já na temporada 2001/2002. Nada a ver com Piacenza que, aliás, perdeu a qualificação na primeira mão. A equipe de Valsa sofre com o Modena, mas depois vence fora de casa no Bolchato e vai para a final. A equipe de Gardini venceu no tie-break (2-3: 25-22, 21-25, 25-21, 16-25, 14-16 em 133), voltando à final da Copa Continental após 15 anos: última em 2008, vencendo na Challenge Cup com Andrea Gianni no banco.

CEV Challenge Cup feminino: vitória de Chieri e gols na copa

Em Turim, no Pala Gianni Asti, o Reale Mutua Venera Cherry 76 venceu o CSM Lugoj por 3 a 0 no jogo de ida da final da Women’s Challenge Cup. Quarta-feira, 22 de março, será a vez do retorno final à Romênia, marcado para a Sala Constantin Jude, em Timisoara, às 18h30, horário local (17h30, horário italiano). O Biancoblo de Chieri chegou à fase final com um total de 10 vitórias em número de partidas disputadas (13 também levando em conta a Copa Wivesa), que nas rodadas anteriores venceu os bósnios do Jakko, os poloneses do Legionovia, os gregos lado do Panathinaikos, os holandeses de Sliedrecht e os alemães de Suhl. Isento da fase preliminar, o Lugoj disputou um total de 8 jogos com um registo de 6 vitórias e 2 derrotas, eliminando a equipa turca do PTT, a equipa portuguesa do Clube K, a equipa belga do Asterix Avo e a equipa sérvia. De Jedinstvo Stara Pazova. Quem vencer a taça entre Cherry e Logog receberá uma varinha de Scandicky, o campeão cessante. Com 23 vitórias em 37 edições, a Itália é de longe a nação mais vitoriosa da história do Challenger, o terceiro evento europeu de clubes.

Jogos de quinta-feira, 16 de março

Campeões masculinos: é a vez do Trentino

Capítulo 4 da temporada para o jogo Trentino Itas x Grupa Azote Kidzerzen Kosli. Depois de se enfrentarem duas vezes no Grupo D, o Etas precisa garantir uma vitória na quinta-feira, 16 de março, em Trento, para aumentar suas chances de classificação: vencendo por 3 a 0 ou 3 a 1 se classificará diretamente, enquanto vencendo o Grupo E ganhará a possibilidade de jogar para chegar às meias-finais do grupo de ouro. Na temporada anterior em Trento, Gialloblù triunfou por 3-1 (25-20, 17-25, 26-24, 25-23) no segundo dia. A equipa orientada por Angelo Lorenzetti, depois da vitória por três sets sobre o Modena, o decisivo segundo lugar na fase regular, vai procurar outra exibição semelhante frente aos campeões cessantes para chegar às meias-finais da Champions.

Campeonato Feminino: Desafios CONEGLIANO FENERBAHÇE

Imoco Conegliano fecha as três jornadas da Taça dos Campeões Europeus para os italianos. Na quinta-feira, 16 e 17 de março, os Leopardos jogarão na arena mais importante de Istambul, o Burhan Filik Volipol Salonu, contra o anfitrião Fenerbahçe. Um desafio emocionante na primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões. Serão duas partidas, a primeira na Turquia e a segunda na quinta-feira, 23 de março, em Pallaverde, que contará com um desfile de craques em campo: o Fenerbahçe tem craques internacionais em suas fileiras, como o cubano x Vargas, e o brasileiro seleções nacionais. Makris, o craque, e Anna Kristina, a talentosa russa Fedorottseva (n. 2004), meio-campo do Erdem, capitã de longa data, apoiada por Vochkova, ex-Conegliano. No banco estava o técnico sérvio, Terzic, que treinou no km. O campeão italiano e campeão mundial conquistou três títulos nesta temporada. Sete precedentes, todos a favor de Conegliano. O treinador Santarelli vê o jogo desta forma: “Chegamos com a tensão certa neste momento crucial da temporada europeia. Sabemos que somos um grupo forte que pode jogar contra qualquer um. Estamos jogando contra um time muito, muito forte que é talvez no melhor momento da temporada, eles estão jogando muito bem e estão confiantes.” “Mas meu time não deve ter medo de ninguém, estamos ativos e iremos a Istambul para fazer uma grande partida. Com a chegada de Vargas, eles encontraram o equilíbrio certo. Eles apostaram muito no ataque, como vimos nas últimas partidas com Exaxisebasi e Galatasaray, ambos venceram por 3-0. eles poderão contar com o homem de campo porque, como sempre, um ambiente muito quente nos espera quando formos até eles. Mas são as quartas de final da Champions League e é verdade que há a tensão certa primeiro: será emocionante jogar um jogo como este!”