Conferência da Liga: Roma derrota o Leicester por 1-0 e vai à final – Desporto

Precisávamos do homem especial para dar à Roma, que está acostumada a sofrer mais do que vencer, uma final europeia após 31 anos. José Mourinho considera o 5 de Maio uma ode à sua capacidade, no entanto, de chegar onde muitos tentaram mas sem sucesso: também e sobretudo em amarelo e vermelho, porque na noite mágica dos Jogos Olímpicos com 65 mil bandeiras a tremular. Muitos torcedores cantam, o gol de Tammy Abraham é suficiente para a Roma vencer o Leicester por 1 a 0, após o jogo de ida por 1 a 1, e viajar para Tirana, onde no dia 25 de maio jogará as chances de vencer o campeonato da conferência contra o Feyenoord.

A terceira, por ordem de importância das Taças da Europa, a mais recente nascida na Associação Europeia de Futebol, a taça que o português há muito diz manter, detentor de dois títulos da Liga dos Campeões e um grande número de Ligas Europeias no boletim bordo, e agora ele quer. Isso também porque você se tornou o único treinador nos últimos 30 anos a ter vencido três Campeonatos Europeus de Clubes diferentes. Mourinho manda Sergio Oliveira para o campo aos 1′ em vez de Mkhitaryan. No ataque Zaniolo e Pellegrini atrás de Abraham. Rodgers confia em Vardy, pois ele completou Lookman e Barnes’ Trident. O estádio é palco de grandes ocasiões, memória desbotada, milhares de bandeiras amarelas e vermelhas e uma coreografia que perturbou até os clássicos: “Na Grã-Bretanha, todo mundo teme o nome dos romanos”, a escrita latina aparece no sul.

Um presságio, mas Tammy Abraham – seu jejum contra os britânicos até agora – imediatamente se transformou em fatos. É precisamente o britânico mais produtivo em casa em Roma que deu a liderança de Mourinho com 11 pontos: na segunda curva consecutiva, o atacante Giallorossi decolou e venceu Schmeichel com um cabeceamento. Lester está chateado e a resposta é um pouco tímida quando o Dewsbury-Hall fecha. A Roma, por outro lado, está a reagir: aos 17′ outra oportunidade de Pellegrini obrigou o guarda-redes dos Foxes a intervir e marcar um pontapé de canto. Então ele administra e efetivamente impede os britânicos de manobras radicais. No segundo tempo, Rodgers joga a carta de troca: Lookman e Barnes saem, Amarty e Ihanacho entram. Nas arquibancadas Claudio Ranieri, criador do prodígio Leicester, campeão da Inglaterra em 2016: os torcedores britânicos junto com os torcedores da Roma aplaudem de pé que transmite o treinador para a Roma e o técnico da Roma.

Enquanto isso, a Roma está com dificuldades e a posse de bola é do Leicester. A velocidade cai, aos 33 minutos Mourinho permite a entrada de Veretot em vez de Zaniolo. Dois minutos depois, foi uma chance para a Roma com Zalewski, e Veena logo o substituiu. Um cansado Ibrahim, mancando, exige a mudança, que chega apenas aos 43 minutos para aplausos dos olímpicos (Shumorodov em vez do inglês). Cinco minutos de recuperação, e a única emoção Madison não encontrou o gol de longe, então Sergio Oliveira tenta chutar à direita de longe. Schmeichel desvia para um ângulo. Mas Roma vê a linha de chegada: o gol de Abraham é suficiente para dissipar o tabu inglês, quebrar a maldição e se classificar para uma final europeia. E um homem no banco queria jogar as Olimpíadas em campo. Para uma noite e um sucesso especial.