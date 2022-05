Pequeno acidente em uma vala para Carlos Sainz – F1 Piloti – Fórmula 1

Este definitivamente não é um momento de sorte para um piloto da Ferrari Carlos Sainz, novo desde a renovação do contrato até 2024. O castelhano de 27 anos realmente retorna de duas retiradas consecutivas entre Melbourne e Imola, onde sua corrida terminou na primeira volta. Em suma, a sensação de velocidade extrema na F1-75 não é das melhores, e em várias ocasiões o espanhol admitiu que teve melhores sensações com o carro de 2021, com o qual conseguiu um desempenho em grande parte em linha com o de seu companheiro de equipe – e atual. Líder mundial – Charles Leclerc. Assim, o fim de semana de Miami foi marcado no calendário por Sainz como um ponto de virada em sua temporada e há uma expectativa de entender o desempenho da Ferrari contra a Red Bull. Mas o fim de semana da Flórida não começou da melhor maneira para Son of Art, pois ele deu um na quinta-feira cabeça Armação de metal ao entrar em um desvio de pista de estacionamento. Além do golpe, o próprio espanhol levemente machucadosendo o primeiro a se surpreender ao ver gotas de sangue em sua testa.

Um pequeno incidente, obviamente não grande – documentado Twitter – assim para Sainz, que estará na pista a partir de hoje para duas sessões de treinos livres para o Grande Prêmio de Miami.



FP | Stefano Olano READ Zanin escolheu 12 menores de 18 anos no torneio de Wevza

Todos os direitos reservados