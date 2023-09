Kamna vence no final da farsa. Nova classificação geral

Collado de la Cruz de Caravaca (Espanha), 3 de setembro de 2023 – Não Estágio 9 de Volta 2023 As recompensas escapam e em particular Leonardo Kamnaque na subida final se livra do resto do grupo, incluindo A.J. Mateus Sobero Muito generoso e continua vencendo, juntando-se ao clube de pilotos selecionados que escreveram seus nomes em todas as competições. Grandes passeios. A parte que efectivamente arquiva a primeira parte da prova espanhola termina com um sinal de contratempos e desentendimentos que até agora não estavam ausentes. Devido à presença de lama na linha de chegada, os tempos são medidos a 50 metros da placa que indica os últimos 2 km: ao mesmo tempo, os bônus também são cancelados na chegada. Em suma, a decisão do júri, que efetivamente extingue as ambições dos grandes nomes, podendo parecer exagerada em termos de condições ambientais e atmosféricas. E ele aproveita essa situação Setembro Koss, que permanece com a camisa vermelha após uma etapa que realmente viu perigos desde as primeiras rodadas. O que embaralhou as cartas de imediato foi uma série de quedas e torcedores, que inicialmente surpreenderam até os grandes da classificação geral. Enquanto os retardatários, incluindo o ex-líder do ranking Lenny Martinez E Touros de águaPreencha o buraco, esta organização horrível Volta Ele ficou preso na lama quando chegou depois de frustrar outro ataque à Raça Amaldiçoada pela manhã. O último esforço do júri é a longa e constrangedora contagem de vezes: o anúncio sorri ao veredicto Almeida E Vlásovquem ganha 5” sobre Roglic que por sua vez mordisca 2” Para outros grandes nomes. Todos os destacamentos são liberados na chegada, mostrando claramente apedrejados. Em suma, há muito barulho por (quase) nada, mas o que nos faz pensar é a regulamentação cada vez mais embaraçosa de terceiros grande passeio por temporada, de acordo com muitos que há muito são considerados quase superiores a Passeio na Itália. Após o primeiro dia de descanso Estágio 10 Isso irá sugerir uma intersecção crítica dentro VoltaContra-relógio individual 25,8 quilômetros num círculo Valladolid O que, graças a uma pista sem GPM e quase totalmente plana, promete ser um terreno fértil para especialistas da área.

Após algumas pedaladas, o grupo é abalado por uma série de quedas que levam à dissolução do pelotão: na frente, com a ajuda das animadoras, formam-se diferentes equipes, sendo o pelotão líder composto por Setembro Koss, Primoz Roglic, Jonas Vingegaard, Jan Tratnik, Wilco Kelderman, Dylan Van Paarle (jumbo-visma), Remco Evenibuil, Matias Cataneo (Movimento rápido Sodal), Alexandre Vlasov, Emmanuel Buchmann, Nico Danes (Bora-Hansgrohe) e Matvez Jovikar (Bahrein vitorioso). Atrás deste pelotão estão outros: o primeiro persegue com atraso 45 pol.enquanto este último está até atrasado 1’30”. Felizmente para os retardatários, a situação volta: ele era um deles Damião Caruso (O Bahrein é vitorioso), mas está implicado na queda. Passado o perigo de uma fuga gravíssima para a classificação geral, o grupo abandona um grupo mais pacífico: era formado por Amanuel Gebrigsabier (pequena jornada), Leonardo Kamna (Bora-Hansgrohe), Mateus Sobero (Equipe Jaico Ella) Robin Fernández (Covidis), João Parinecchia (Caja Rural-Seguros RGA) e Daniel Navarro (Burgos-BH). Em busca de novos passos aparecem, por sua vez, divergentes, Jonathan Caicedo (EF Education-EasyPost) e Chris Hamilton (Equipe DSM-Firmenich). Este último conseguiu voltar à liderança da corrida Porto Casas de la Marina La Perdez (12,1 km com inclinação média 4,9%), onde você deve descer primeiro Parinéticos: mais tarde também Caicedo Complete a perseguição. Ao entrar no grupo, outros torcedores se abrem: todos os grandes nomes da classificação, exceto um, estão cautelosos Lenny Martinez (Groupama-FDJ) e Touros de Água (Bahrein é vitorioso), que permanece adiado. Eventualmente, a ruptura é resolvida e um pelotão é formado para perseguir os estrangeiros que continuam a obter ganhos. E assim a situação se desenrola até a linha de chegada voadora Shihjin E acima de tudo, mesmoAlto Caravaca de la Cruz (8,2 km com inclinação média 5,4% e máximo 10,5%). Enquanto isso chega a notícia do júri: por causa da lama na linha de chegada, os tempos serão cortados a 50 metros da placa que indica 2 km do final da tortuosa milésima etapa desta VoltaAlém disso, não haverá recompensa na chegada. Enquanto isso, as primeiras ladeiras da subida descolam imediatamente de ambas as equipes: a única equipe que resta está na frente à espreita, sóbrio E gebriggzapier. O alemão então conseguiu fazer um buraco, com o azul a caminho. No grupo para acender o pavio João Almeida (Equipe dos Emirados Árabes Unidos): Entre os grandes nomes Vlásov Ele foi o único que respondeu em português. Outra navalha a atinge Roglic Quando o sinal sinistro agora indica que faltam dois quilômetros: enquanto isso tudo à espreita vitórias de etapa. Enquanto isso, após os tempos de gravação, o grupo avança no ritmo do ciclismo. A revelação, como já aconteceu, é muito lenta: publicitário sorri para o juiz Almeida E Vlásovquem ganha 5” sobre Roglic que por sua vez mordisca 2” para outros grandes nomes, permanecendo visivelmente vermelho porque.

A classificação da etapa de chegada 9 Vuelta 2023

1) Leonard Kamna (BOH) em 4:28’59” 2) Mathieu Sobrero (Jay) +13” 3) Chris Hamilton (DSM) +1’12” 4) Amanuel Gebrigzabeher (LTK) +1’00 ” 5) John Barinecchia (CJR) +1’37” 6) Ruben Fernandez (COF) +1’37” 7) Jonathan Caicedo (EFE) +2’11” 8) Daniel Navarro (BBH) +2 41” 9) Enrique Maas (MOV) +3’18” 10) Alexander Vlasov (BOH) +3’11”

Classificação geral da Vuelta 2023

1) Seb Kos (TJV) aos 35:23’30” 2) Marc Soler (UAD) +43” 3) Lenny Martinez (GFC) +1’02” 4) Remco Evenipuel (SOQ) 5) Mikel Landa (TBV) +2’29” 6) Primoz Roglic (TJV) +2’29” 7) Jonas Wengegard (TJV) +2’35” 8) Enrique Mass (MOV) +2’35” 9) Juan Ayuso (UAD) +2’45” 10) Aleksandar Vlasov (BOH) +2’55”