Hóquei em patins, Europeu U17 – Bronze no pescoço de três Vicenzas: Antonio, Giovanni Tagliafietra e Marco Tomba

A Itália carrega o bronze europeu no pescoço. Fê-lo, tal como há um ano atrás em Paredes, com a vitória final sobre o terceiro lugar, sempre muito incómodo de enfrentar a França, que ano após ano avança rumo ao topo do ranking europeu.

A partida entre Itália e França decidiu adicionar

Na edição que terminou no fim de semana em San Sadorni d’Noa, na Espanha, os sub-17 dos Blues precisaram de mais tempo para tirar o melhor proveito do jogo transalpino. Depois de 0 a 0 no tempo organizacional, depois de uma partida chata na primeira parte e mais divertida na última parte, os Azzurri encontraram os gols da vitória na prorrogação. Para abrir o placar, no primeiro minuto da primeira prorrogação, um chute à distância do capitão Colamari Quem adivinhou um cão assassino capaz de vencer o excelente Oliviero.

A dobradinha veio no último jogo azul, com o atacante francês desequilibrado, graças a um contra-ataque da Ufa de Giovanni Tagliapitra que foi bloqueado pelo atacante do Vicenza.

Para os Blues com a França, a reação após a derrota para os campeões espanhóis

O sucesso azul recompensa a equipa que conseguiu, em menos de 24 horas, absorver as repercussões da pesada derrota frente à Espanha (7-0).

Contra os franceses não foi a grande Itália, mas certamente a Itália estava determinada a recuperar a medalha a qualquer custo, mesmo passando por momentos difíceis, como dois erros fatais da marca de 7,40m que poderiam ter encerrado a corrida mais cedo, ou como a administração pode se unir erros, que subiu para 9 quando o tempo original ainda não havia expirado.

Espanha e Portugal ainda não estão disponíveis

No entanto, o bronze recompensa o trabalho do grupo que deu tudo, mesmo que não tenha conseguido vencer ou marcar contra Espanha e Portugal.

Um sinal de alerta que deve servir de base para a ação do próximo ano que levará ao 42º Campeonato da Europa de Sub-17.

Em outubro, o Grande Prêmio Mundial e o Campeonato Sub-19 na Argentina

O que termina em San Sadornay é o primeiro e último Campeonato Europeu da temporada. A Target agora se muda para San Juan, na Argentina, onde os Campeonatos Mundiais Sub-19 masculino e feminino começarão no final de outubro.

A seleção europeia na final de Espanha e Portugal apresentou um espetáculo

Na final da Eurocopa, diante do lotado Ateneo de mais de duas mil pessoas, Espanha e Portugal deram uma grande partida, cheia de gols e golpe. No final, os anfitriões venceram por 7-6, confirmando a conquista do título no ano passado em Paredes (Portugal).

PLACAR – ITÁLIA – FRANÇA 2-0

Sinais. 0,50 da primeira prorrogação, Colamaria; 4,40 Da segunda prorrogação, J Tagliapitra.

Itália: Mognani, G-Tagliapitra, Tomba, Di Bari, Colamaria, Ufa, Bracali, Carrere, Polferini, Maggi. Juiz.

França: Guibert, Gaucher, Lozach, Gomes, Gelebart, Garcia, Bellotto, Noel, Garro, Oliviero. Rebanhos viajavam.

Árbitros: Villar e Perez (Spa)

Notas: Gomez foi expulso por 2′ no primeiro tempo e Gaucher na primeira prorrogação

Quartas de final

Itália – Inglaterra 11-0

França – Alemanha 5-1

Portugal – Suíça 14-0

Espanha 11-0 Andorra

SEMIFINAIS Quinto / Oitavo Lugar

Suíça 2-4 Alemanha

Andorra 1-2 Inglaterra

SEMIFINAIS 1º / 2º lugar

Portugal 2-0 França

Espanha – Itália 7-0

finais

7º/8º lugar – Suíça x Andorra 4-3

Final Quinto / Sexto Lugar – Alemanha x Inglaterra 4-3

3º/4º último lugar – Itália vs França 2-0 (após prolongamento)

1º / 2º lugar – Espanha e Portugal 7-6