“Campeões do Mundo! Parabéns sinceros, intensos e sinceros. Foi uma noite inesquecível”. Assim disse o Presidente da República Sérgio Mattarella Do Quirinale onde conheceu a seleção nacional de vôlei.

“Somos uma seleção no topo do mundo, com idade média de 24 anos, ninguém nunca nos ama, apenas a União Soviética que não existe mais. Gostamos do esporte e quem nos olha de fora tem muito orgulho disso: viva o vôlei, viva o esporte italiano, viva a Itália”. A cabeça de Connie, Giovanni Malaghi, No Quirinale para se encontrar com o presidente da República, Sergio Mattarella, e o campeão mundial italvolley, a glorificação do blues liderado por De Giorgi. “Estamos muito felizes, quando pensamos ontem em realizar este encontro com os campeões da Copa do Mundo de Voleibol, encontrei em seu grande interesse e sensibilidade por seu grande amor ao esporte e principalmente ao voleibol. eles não ganham.” Uma equipa fantástica, com uma média de idade de 24 anos, nascida de uma intuição oficial do Presidente Manfredi que julgo crucial, para colocar De Giorgi ao leme desta seleção que somou o Mundial com as três vitórias como jogador.

“Esses blues são jovens talentosos, são um sinal de esperança para o nosso país porque geram valor.” ele disse que Fernando de GiorgiE a O técnico da seleção italiana de vôlei, campeã mundial, Agradeceu ao Presidente da República, Sergio Mattarella, que recebeu os Azzurri no Quirinale. “Conseguimos um resultado histórico – disse o técnico italiano – ganhei o último título há 24 anos como jogador, e recuperá-lo hoje foi um longo abraço com um grupo de caras que acreditaram no projeto e sim. Foi. Ele gasto até o fim.”

“Caro presidente, agora percebemos o que fizemos, eu era jovem e não me lembro de outra Copa do Mundo há 24 anos. Estou muito feliz por termos chegado tão longe na Itália, fizemos isso com nosso estilo, nossa alegria e nosso sorriso”. A capitã da campeã mundial de vôlei Itália, Simone Giannelli, no Quirinale, deu uma bola de vôlei ao presidente da República Sergio Mattarella com todos os autógrafos dos campeões mundiais. “Somos caras especiais – acrescentou Giannelli – e temos o desejo de participar. Ontem parecemos nos divertir e não sentimos que estávamos jogando a final da Copa do Mundo, estamos orgulhosos do que fizemos, ficarei muito feliz, então eu volto aqui novamente.”

“Espírito de equipe e unidade de propósito sempre compensam, não apenas nos esportes”. Foi assim que o primeiro-ministro, Mario Draghi, concluiu sua saudação de vôlei Osiris aos campeões mundiais no Palazzo Chigi. “Voi – disse também o primeiro-ministro – você é um exemplo do que os jovens italianos podem fazer. Depois da decepção das Olimpíadas, o vôlei azurra se beneficiou das derrotas e se renovou, onde só as grandes tradições podem fazer.”