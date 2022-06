Mercado de Milão, alternativas a Renato Sanchez. Dois nomes acima de tudo – Esportes – Futebol

Milão, 21 de junho de 2022 – pressão sobre Fazendas Renato Pelo Paris Saint-Germain, o ex-jogador do Lille Campos e o Galetier são sempre mais fortes do que em casa Milão Ele começou a considerar seriamente algumas alternativas para o meio-campista português, que estava no topo da lista de desejos da diretoria rossonera para substituir Frank Kessie. Se o negócio de Sanchez não for bem-sucedido, os rossoneri podem tentar de tudo pelo argentino nascido em 2001 Enzo Fernandezque este ano foi campeão de uma excelente temporada com o River Plate, onde marcou 12 gols e distribuiu nove assistências em cinquenta partidas entre a Liga e a Libertadores.

O contrato do jogador está protegido pela condição da liberação de 25 milhões, e certamente não é um número exorbitante para os cofres dos rossoneri que, no entanto, têm que lidar com uma competição intensa, que inclui também o lado inglês do Wolverhampton. No entanto, o argentino não está apenas entre os observadores especiais do AC Milan, mas também Jordan Veritot Que tem um preço mais acessível e não fica longe dos 10 milhões de euros. O jogador deixa Roma e quer jogar suas cartas na Liga dos Campeões. É claro que o Milan ainda espera poder fechar o acordo com Sanchez devido à apreciação do jogador pelo projeto rossonero. Sanchez agora também espera um mergulho decisivo do Milan.