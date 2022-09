Onde assistir o segundo dia da Liga Europa na TV: Sky, DAZN, TV8 e ao vivo

O segundo dia de Liga Europeia 2022/2023 será realizado quinta-feira, 15 de setembro Entre 18h45 e 21h. Abaixo estão todas as partidas a serem disputadas com data, hora e onde assisti-las na TV e ao vivo.

Jogos da segunda jornada da Liga Europeia: Da Roma – HJK ao Midtjylland – Lazio

Os jogos da Liga Europa, como de costume, serão disputados em um dia Quinta-feiracom 8 jogos curso São 18:45e o resto Das 8h às 21h. Para este segundo dia entre os jogos mais emocionantes, além dos relacionados a Roma e Lazio, destacamos o belo desafio entre eles Arsenal Eindhoven Eindhovencom os ingleses que desafiaram os holandeses após a vitória fora de casa sobre o Zurique no primeiro dia, e o PSV que empatou no primeiro jogo da competição. Man United do CR7 jogará fora de casa contra Sherif, um elenco que o Real Madrid conhece bem pelos resultados do ano passado e que pode surpreender até o United, que perdeu seu primeiro jogo contra a Real Sociedad em Old Trafford. o Pettis A equipe que venceu a Roma por 2 a 1 em casa enfrentará LudogoretsTambém é interessante o jogo entre os portugueses Braga e os alemãesUnião BerlimEnquanto o jogo que será realizado entre Monaco e Ferencvaros é quase esperado.

Roma vai enfrentar o HJK em casa 21:00 Em uma partida que os homens de Mourinho devem vencer sem muita dificuldade. As dificuldades que apareceram na partida contra Udinese e Ludogorets, que poderiam florescer novamente nesta partida, mas a Roma não poderia ser enganada. A Lazio enfrentará os noruegueses de Midtjylland às 18h45, jogo que vem depois de vencer por 4-2 na primeira partida da competição contra o holandês Feyenoord. Muitas outras partidas serão disputadas na quinta-feira. Para conhecer o programa completo do segundo dia da Liga Europeia, basta ir até o final da página.

Onde ver o segundo dia da Liga Europa: Sky, DAZN, TV8 e ao vivo

olha Você aqui programa completo Com todas as partidas e serviços relacionados que oferecem visão O segundo dia da Liga Europeiadividido para esta temporada entre Céu, DAZN, TV8.

CÉU E DAZN Até este ano Eles vão transmitir Todos os jogos da temporada 2022/2023 da UEFA Europa League. Além disso, todas as semanas será transmitido em regime de exclusividade conjunta Jogo na TV8É não criptografado e gratuito. O serviço de streaming também estará presente este ano Agora TV, que exibirá todas as partidas transmitidas pela Sky para cada dia de partida. Lembramos isso com o canal dedicado alvo diretoapresentado pela Sky, será possível acompanhar todas as partidas que serão disputadas às 18h45 e 21h00 simultaneamente.

você quer saber mais? Aqui está um estudo aprofundado de como e onde assistir à UEFA Champions League, Europa League e Conference League nas várias plataformas disponíveis para a temporada 2022/2023.

Data, hora e local para assistir aos 16 jogos da segunda jornada da Liga Europeia: o programa completo

quinta-feira, 15 de setembro

Grupo A:

Arsenal – PSV PSV Eindhoven: 21:00 dia Sky (Sky Sport Calcio), Now TV e DAZN

Baixo Bodo – Zurique: 21:00 dia Sky, Now TV e DAZN

Grupo B:

Caverna do Dínamo – IK Larnaca : 21:00 dia Sky, Now TV e DAZN

Rennes – Fenerbahçe: 21:00 dia Sky, Now TV e DAZN

Grupo C:

APOSTAS REAIS – LUDOGORETS: 21:00 dia Sky, Now TV e DAZN

ROMA – HJK: 21:00 dia TV8E a Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K), Now TV, DAZN

Grupo D:

Braga – União de Berlim: 21:00 dia Sky, Now TV e DAZN

Rua União. Guilloise – Malmo: 21:00 dia Sky, Now TV e DAZN

Grupo E:

Sharif – Manchester United: 18h45 Sky (Sky Sport Football), Now TV e DAZN

Real Sociedad – Nicósia Homeone: 18h45 Sky, Now TV e DAZN

Grupo F:

Midtjylland – Lácio: 18h45 Sky (Sky Sport Uno), Now TV e DAZN

Feyenoord – Sturm Gras: 18h45 Sky, Now TV e DAZN

Grupo G:

Olympiacos – Friburgo: 18h45 Sky, Now TV e DAZN

Karabakh – Nantes: 18h45 Sky, Now TV e DAZN

Grupo H:

Munique – Ferencvaros: 18h45 Sky, Now TV e DAZN

Trabzonspor – Estrela Vermelha: 18h45 Sky, Now TV e DAZN

