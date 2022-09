Monza Stroba exonerado. De repente, Palladino chegou

amarrar com Lecce e as cinco derrotas que o precederam custaram caro a Stropa, Ele foi absolvido esta manhã por Monza. O ex-meio-campista do Milan foi o segundo saltador da Série A italiana, Depois de Mihailovic em Bolonha. Nessas horas, os candidatos à sucessão são afetados, mesmo que o nome escolhido por Berlusconi e Galliani para liderar a equipe do Brianza contra a Juventus na tarde de domingo seja Rafael Palladino, o quarto expoente da Escola Gasperiniana. Uma escolha por causa do momento e dos tempos curtos, mas pode se tornar final no caso de uma mudança de ritmo por Vermelho e Branco: Ao contrário de seu passado, o ex-técnico de sub-19 de Brianza tentará afastar os rumores de que Ranieri adoraria ser o primeiro e é um fator composto simples. Não será fácil para a Juventus, lesionada por 2 a 2 contra o Salernitana e por uma falta: Palladino sempre gostou de desafios, apesar de nem sempre os resultados serem os esperados.

Primeiros chutes

Pensando hoje na carreira do atacante, nascido em Mugnano di Napoli em 1984, parece claro que ele arrecadou menos do que prometeu nos primeiros anos. Depois de chutar a bola para seu país, foi Benevento, então na divisão C1, que apostou em suas habilidades técnicas e seu instinto goleador. Depois de ser incluído na Primavera, em 2001, a crise da empresa Campania abriu-lhe as portas da equipa principal e ele aproveitou a oportunidade: no Flaminio de Roma contra o Ludigiani, chegou o primeiro golo entre os profissionais, o precioso deixei. – Vôo com ajuda de Aruta. O gol de Palladino, de 17 anos, faz um barulho que rapidamente chama a atenção da Juve ao trazê-lo para Turim, onde ele joga na Primavera. Lá ele conhece seu mentor, Giampiero Gasperini, e o encontro com o treinador de Grugliasco é fisicamente traumático, mas muda sua vida: “Os primeiros três meses você tem que fazer isso ao máximo – ele anunciará nos anos seguintes – três meses em no qual você morre ou se torna outro jogador.” Foi emprestado nos anos seguintes, primeiro em Salerno e depois em Livorno, mas a primeira chance da Juventus veio em 2006. A Juventus estava na Série B e escolhida por Deschamps para construir o time, que também pode contar com campeões como Del Piero , Trezeguet, Nedved. Chegou ao primeiro gol contra o Albinolivi, depois um hat-trick com o Triestina, e terminou com oito gols: na temporada seguinte, na Série A italiana, Ranieri está no banco de reservas da Juventus, seu principal adversário hoje pelo técnico do Monza. Depois de um ano afastado, mudou-se para o Gênova, onde encontraria Gasperini, depois Parma, e Crotone, treinados por Ivan Juric. A filosofia de Gasperin foi reforçada e, uma vez que enfiou as chuteiras na camisa de Monza, ficou no Brianza para treinar o time Sub-15 e depois o time Primavera. Antes de ser promovido a treinador da Serie A após absolver Stropa: uma oportunidade que Palladino não quer perder.

Estudo e assento

O encontro com Gasperini mudou sua vida e sua abordagem ao futebol. Na sua carreira, encontrou-se várias vezes com o seu mentor, não esquecendo a experiência com Juric em Génova, como companheiro de equipa, e em Crotone com o croata no banco. A partir dela, a Juventus Primavera, treinada por Gasp, Barrow, adjunto de Juric, agora se forma em Turim: uma escola de futebol, em todos os aspectos. O conhecimento, no entanto, não é transmitido por osmose: Nos últimos anos Palladino estudou se aperfeiçoando e se concentrando demais na carreira de treinador. Ele será o quarto defensor da escola Gasperini, que, além do treinador da Atalanta, também poderá contar com o já mencionado Juric em Turim, Alvini em Cremona e, de fato, Palladino em Monza. A contagem ainda está em andamento, já que a oportunidade se apresenta, mas para aproveitar ao máximo, ele terá que provar sua disposição para uma arena aparentemente tranquila, mas terá que conviver com a presença exaustiva de Berlusconi e com ele um torneio mal iniciado . Primeiro, ele terá que passar no primeiro exame, o mais difícil, ileso, contra seu passado. Passe no exame para caçar o fantasma de Ranieri e tentar manter a Escola Gasperiniana dominante na Série A.