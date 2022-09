Campeão: Liverpool, Co-Tottenham, Porto, Marselha e Atlético vencem

Um gol camaronês na final marcou 2 a 1 sobre o Ajax. Em Lisboa, o Tottenham venceu Paulinho aos 90 minutos e Arthur aos 93. Brugge (4-0 em Portugal), Bayer Leverkusen (2-0 em Cholo) e Eintracht (1-0 em Marselha) venceram

O Liverpool venceu o Ajax e o Napoli está satisfeito. Conte perde em Lisboa, enquanto o Porto desmorona para os jovens talentos do Bruges. A segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões começa da melhor maneira possível para Spalletti: graças à vitória dos encarnados (2-1 com golos de Salah, Kudos e Matip aos 89 minutos), Di Lorenzo e os seus companheiros conquistam o primeiro lugar no Grupo A se vencerem o Rangers. As surpresas em Portugal não faltam: o Porto Brugge terminou 0-4 e o Sporting venceu o Tottenham Hotspur por 2-0 com dois golos na final por Paulinho e Arthur Gomez. Os alemães do Bayer Leverkusen e do Eintracht Frankfurt, respectivamente, também comemoram a vitória sobre o Atlético de Madrid (2-0) e o Olympique de Marseille (0-1).

Sporting Lisboa – Tottenham 2-0 – Depois de um fim de semana sem jogar para homenagear a Rainha, os ingleses entraram em campo em Lisboa com foco nos habituais Kane, Son e Richarlison. Conte também classifica os proprietários Perisic e Bentancur, e na defesa está o ex-Atalantino Romero. O primeiro tempo é equilibrado: Lloris salva Gonçalves, o Tottenham não força o jogo e conta com os lances de Richarlison. Na recuperação, o Sporting esteve perto da supremacia, graças a uma acção pessoal de Edwards que driblou quatro adversários, como Trincão e pontapés à baliza. Não, Lloris disse a ele que ainda é 0-0 no primeiro tempo. No início do segundo tempo, parece que o Tottenham está completamente diferente: Emerson e Perisic aparecem na área, e Adan bloqueia dois chutes do brasileiro e um de Kane. O Sporting encontrou coragem aos 60, esmagando os visitantes, mas Conte não estava em forma e tentou dar a volta por cima com Kulusevsky. Este movimento parece estar acontecendo, mas no final os anfitriões vencem. Aos 90′ Lloris acerta um belo chute de Pedro Borro para escanteio, mas o chute da vitória de Paulinho vem direto do escanteio. Os Spurs entraram em euforia, Arthur Gomez entrou no Sporting, que, alguns segundos depois, caiu na dobradinha. O brasileiro larga pela esquerda, desvia de dois zagueiros e vence Lloris na final por 2 a 0. READ Europeus Marco Rossi: os húngaros são nacionalistas, mas o desporto é explorado

Liverpool 2-1 Ajax – Voltando da pesada derrota contra o Napoli, os Reds desafiam o Ajax em Anfield. Klopp está descansando em Nunez e escolhe Jota com Salah e Diaz, e os holandeses sugerem um tridente formado por Tadic, Kudos e Bergwijn. Aos 17′ o Liverpool progrediu com Salah: Al-Masry recebe a bola na área de Jota e controla e passa o goleiro holandês. Após cerca de dez minutos, Kudos empatou o placar com uma pedra que terminou com uma pontuação de sete. Os anfitriões pareciam não sentir o golpe e, no final do primeiro tempo, chegaram muito perto do 2 a 1: mas Pasfer defendeu tudo, mantendo seu time no jogo. Depois do intervalo, soltou os encarnados: de Van Dijk a Nunez, passando Elliott, Luis Diaz e Firmino, todos tentam mas ninguém acerta. A empresa conseguiu apenas em Matip, aos 89 minutos, com um escanteio que Tadic tenta rejeitar no final. Nada a fazer, porque a tecnologia da linha de gol pisca para Klopp: a bola entrou no gol e o Liverpool leva três pontos valiosos.

Porto Bruges 0-4 – Os belgas, que na semana passada venceram o Leverkusen, também começaram fortes no Porto. Aos 14 minutos, o árbitro marcou pênalti por falta de João Mário sobre Gutgla: o espanhol apareceu imediatamente e acertou o escanteio, iniciando goleada. No segundo tempo, o Brugge pretende finalizar a partida. Conseguiu aos 7′ e chegou ao 3-0: aos 47′ passa a voz entre três defesas e vence Diogo Costa, aos 52′ também fez o primeiro golo na Liga dos Campeões do antigo Polones Skov Olsen. Na final, Noosa, norueguês de 17 anos que entrou em campo aos 75 minutos, também comemorou: seu chute cruzado foi imparável para Diego Costa. READ "Nosso pior jogo do ano" - Esportes

Bayer Leverkusen – Atlético de Madrid 2-0 – Schick de um lado e Morata do outro: O confronto entre os ex-atacantes da Roma e da Juventus é um desafio na partida entre Bayer e Atlético. No início da corrida, os alemães perderam duas chances com Andreich. O Atlético defende bem, mas é impreciso no ataque: Saul, Felipe e João Félix acertam várias vezes na bola, mas não marcam o melhor gol. Colchoneros suporta até 85′, então se dobra para as jogadas de Andrich. O meio-campista assina 1 a 0 com um chute de fora e aos 87 minutos abre caminho para um duplo ataque: Frimpong corre para a direita e iguala Diaby do outro lado, o francês apunhala Grbic no final por 2 a 0.

Marselha Eintracht 0-1 – Sanchez atacante, Gerson e Veritot no meio, Pau Lopez no gol e sob o banco: Marselha desafia os campeões da Liga Europa, concentrando-se em velhos conhecidos da Série A. Tente abafar Nino Maravilla e Tavares. Aos 43 minutos, Bailey e Ronger pegam a bola em grande estilo: o United perde a bola na entrada da área, e seu parceiro tenta recuperá-la, mas na verdade precisa de ajuda para o bebê Lindstrom. O jogador de 22 anos não erra e bate Pau Lopez, dando preferência aos alemães. No início do segundo tempo, outro chute de Lindstrom acertou o travessão: o gol duplo será fundamental, Kamada percebe isso aos 80 minutos, mas o árbitro anula tudo por impedimento. Um minuto se passou e o japonês tentou novamente, batendo no obturador que Pau Lopez havia levantado. Nada mal, porque no final o Eintracht comemora mesmo assim.

13 de setembro de 2022 (alteração em 13 de setembro de 2022 | 23:38)

READ Basquetebol: o primeiro impulso do Milan, Davies-Basket chega de Barcelona © Reprodução reservada

“Fanático por TV. Viciado em web. Evangelista de viagens. Empreendedor aspirante. Explorador amador. Escritor.”