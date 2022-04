O sonho de Jaji começa em Aragão – Sports

A aventura global do fano rider Marco Gaggi, de dezoito anos, no Mundial de Superbike Supersport 300 de Motorland Aragon, no deserto de Alcaniz, Espanha, começa o ano passado protagonista de uma temporada repleta de satisfação e num curto espaço de tempo imposto ao interesse público em sua classe.

Para ele, será a terceira temporada neste campeonato, organizado pela Federação Internacional de Motociclismo e nosso papel, mas desta vez ele a enfrentará com a equipe espanhola Vinales Racing e com o inglês Fenton Seabright como colega. Uma aventura muito emocionante e acima de tudo numa equipa competitiva com o nome de um grande piloto de MotoGP. Uma oportunidade de crescer ainda mais e fazê-lo com uma moto competitiva. O piloto do município de Fano e certificado Amici, Senza Frontier, conhece a pista de Aragão e também participou nos testes do passado fim-de-semana, precedidos pelos da pista portuguesa do Estoril. Ele ainda está pilotando uma Yamaha R3, na qual contará com seu querido número 93, e na sexta-feira 8 estará nas duas sessões livres e no sábado de 9,45 na qualificação da Superpole. Assim, a Corrida 1 terá lugar no mesmo sábado com largada às 12h40, enquanto a Corrida 2 começará no domingo às 15h15 e será transmitida ao vivo na Sky Sport MotoGp no Canal 208 “Estou animado e animado, embora este seja o terceiro Campeonato Mundial A Superbike Supersport 300 é minha — diz Marco Gaggi, que também é apoiador da Associação Afiodv Italiana para Fibromialgia e da Fundação Maruzza para Cuidados Paliativos Pediátricos — Aragão é uma das pistas que mais gosto.”

BT