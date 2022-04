Liga da Conferência: Marselha ok, igual entre Leicester e Feyenoord

Dobra francesa BAOKE 2-1. O inglês foi parado em casa por 0 a 0 pelos holandeses. Incrível 3-3 entre Feyenoord e Slavia Praga

Roma perde e Leicester e Eindhoven empatam (0-0). Em vez disso, o ex-Giallorossi que agora trabalha em Marselha está sorrindo. Os primeiros noventa minutos das quartas de final da Liga da Conferência terminaram com mais uma derrota contra a Noruega, diante de Pellegrini e seus colegas. Não há gols entre ingleses e holandeses, enquanto o OM superou o PAOK (2-1) graças a velhos conhecidos do campeonato italiano: os gols de Gerson – depois expulso – e Payet, que marcou com assistência de Cengiz Under, são decisivos . No jogo das 18h45, Feyenoord e Slavia Braga deram vida a um jogo cheio de emoções: uma reviravolta, um ressalto e um golo no final, assinado por Brahim Traore que marcou o golo na final por 3-3.

Feyenoord – Slavia Praga 3-3 – No De Kuip Park, os holandeses evitam a derrota, mas saem de campo com um gosto ruim na boca. Liderando aos 10 minutos com Sinisterra, Linssen e seus companheiros de equipe erraram descaradamente o duplo com Kocku, que primeiro acertou o travessão e depois mandou um pouco para o lado. O Slavia responde nocauteando o mais perigoso Ulayinka no primeiro tempo, que empata aos 41 minutos e inicia o retorno de sua equipe. No segundo tempo, os visitantes aumentaram o ritmo da busca por 1 a 2, que chega aos 67 minutos com o Sur. O Feyenoord não estava por perto e voltou a virar o placar, chegando ao 3-2 graças às descobertas de Senesi e Coco. No entanto, o rugido da torcida, estimulado pelo retorno inesperado, dura alguns minutos: no final da recuperação, o Slavia acordou para encontrar 3-3 com o marfinense Traore. READ Juventus Transfer Market, Dybala para Inter | O argentino está a céu aberto

Marselha 2-1 PAOK – Sem o lesionado Milik, Sampaoli deixa Pau Lopez no banco e conta com Lirola, Gerson e Ander, campeões da liga, desde o primeiro minuto. O brasileiro fez 1 a 0 com um chute da borda aos 13 minutos, o turco quase dobrou aos 30 minutos e, no final do primeiro tempo, Payet precisou da bola por 2 a 0. No início do segundo tempo, El Kaddouri entra no PAOK, que se posiciona no meio ao lado de Kortic: 3′ é suficiente para o ex-Nápoles fechar o cartão e encurtar a distância, mas o Marselha retoma imediatamente o controle da partida . 3-1 com potencial de passe dos pés de Ender, Payet e Saliba, que, no entanto, não conseguem fazer isso. Na final, Gerson recebeu cartão vermelho por um segundo amarelo.

Leicester – PSV 0-0 – No King Power, o Leicester desperdiça muito e adia o discurso de qualificação para a segunda mão. Nos primeiros 45 minutos, o PSV Eindhoven começou bem, e Schmeichel agarrou no 3 com mais esforço do que o seu habitual Gotze. Mas logo em seguida, os Foxes entraram na partida, tentando em vão abrir a partida com Iheanacho, Tillmans, Albrighton e Barnes, que acertaram no travessão aos 44 minutos. O cenário se repete no segundo tempo: os ingleses chegam três vezes na frente do goleiro adversário, mas Iheanacho (duas vezes) e Barnes não conseguem marcar o alvo. O próximo desafio está marcado para quinta-feira, 14 de abril.

7 de abril de 2022 (alteração em 7 de abril de 2022 | 23:59)

