Programa, horários, TV, streaming – OA Sport

Com a paisagem que a Sardenha presenciou ainda nos olhos, o O World Rally está se mudando para o Quênia para uma nova etapa de terra. Ele perdeu cada vez menos na sexta temporada da temporada, terceiro consecutivo no saibro, depois de Itália e Portugal.

O finlandês Kali Rovanpera é o homem a ser batido na África. Toyota #69 tem atualmente 120 pontos contra 65 belga Thierry Nouvel (Hyundai), Um piloto está procurando o primeiro afiado do ano após uma série interminável de problemas e eventos infelizes. Olhos também na Estônia fora Tanak, No palco com o segundo oficial i20 e pronto para se confirmar depois do que foi visto em “Bel Paese”.

Sebastien Ogier, recém-saído das primeiras 24 horas de Le Mans de sua carreira na LMP2, deve estar no palco com a Toyota em um evento onde também conheceremos Sebastien Loeb (Ford/M-Sport). O duelo sem fim entre as duas lendas desse sistema foi novamente proposto, um desafio a ser vivenciado em solo africano.

Especiais do Kenya TV Rally serão exibidos ao vivo na Sky Sports. Como sempre, todo o evento será apresentado no transmissão ao vivo no WRC+, Serviço pago disponibilizado pelos organizadores da Copa do Mundo.

quinta-feira, 22 de junho

SS1 em 14.08

sexta-feira 23 de junho

SS2 – SS7 das 7.00

sábado, 24 de junho

SS8 – SS13 de 7.06

domingo 25 de junho

SS14 – SS19 de 6.05

Rali do Quênia na TV

Etapas das transmissões de TV ao vivo na Sky Sports (programa a ser determinado)

Transmissão ao vivo no WRC +

foto. LPS