Itália na final com a França na frustração das mulheres, má figura da espada. A partir das 15h00 para a conquista de medalhas – OA Sport

Clique aqui para atualizar a transmissão ao vivo

12.23 Obrigado por ficar com este longo dia de assaltos de companheiros de esportes conosco! Estamos marcando um encontro alguns minutos antes das 15h para assistir juntos às finais do teste SWORD masculino e feminino: o time dos sonhos do Time Azul está em busca da Medalha de Ouro Continental! Obrigado e até mais tarde!

12.18 Abaixo uma foto das semifinais da esgrima feminina:

Itália-Alemanha 45-23

França– Polônia 45-28

Final da Medalha de Bronze: Alemanha – Polônia, às 15h00

ouro final: Itália e França, por volta das 16h40

12h15 A França está perto de encerrar o caso…

12.12 Transalpine Cinco tacadas da final no florete feminino: Polônia sub 40-27.

12.09 Entretanto, o placar da espada masculina foi decidido, e aqui estão os resultados das semifinais:

França-Hungria 35-45

peru-Ucrânia 43-45

Final da Medalha de Bronze: Turquia – França, por volta das 16h00

ouro final: Hungria – Ucrânia, cerca de 17h45

12.07 A França lidera atualmente por 37-24!

12.06 Expectativas covardes são totalmente respeitadas: o quarteto tricolor é incomparável! Ariana Ergo, Martina Favarito, Francesca Palumbo e Alice Volpi aguardam agora o vencedor Polônia-França: vamos dar uma olhada no andamento da partida!

45-23, o fim dos jogos! Flores azuis no pódio na Europa, o desafio sobre o ouro à tarde!

44-21, MATCH-POINT ITÁLIA! 1 ponto e você estará seguro em prata!

43-21, toque duas vezes em Ebert, mas é tarde demais!

43-19, não há ninguém!

42-19, Itália novamente! Vitória nas meias-finais dos nossos esgrimistas!

41-19, Ariana marcou!

40-19, golpes muito rápidos de Favarito! Cabe a Ariana Eriko fechar os jogos, Leonie Ebert por ela!

38-19, Sawyer marca gol, Itália tem o dobro de pontos agora…

38-18, o alemão não reage.

37-18, sofreu cinco rebatidas e Sawyer não marcou zero!

35-18, 10 rebatidas até a linha de chegada! Medalha de um passo!

34-18, mais um lote vencedor! A Martina de hoje é uma máquina a vapor…

33-18, Martina Favarito conquistou o primeiro ponto por atacar Ann Sawyer.

Enquanto isso, informamos que a França domina a Polônia (25-11): um derby iminente com primos pelos Alpes no capítulo final…

32-18, Palumbo pega patch, tempo limite. Os heróis mudam.

31-18, Melhor ataque nas semifinais até agora para o Bear.

31-17, respostas de Behr.

31-16 Stuttgart assinado por Palumbo!

30-16, a alemã está tentando se livrar.

30-15, Francesca Palumbo dá um ponto à adversária Leandra Beer.

30-14, Aqui está a coisa: Continental Silver Ariana Eriko vence esse ataque também!

29-14, golpe na troca.

28-13, Errigo não cede um centímetro!

27-13, Sawyer mergulha novamente.

27-12, a resposta de Ariana é imediata!

25-12, gol teutônico.

O próximo desafio de Ariana Eriko Ann Sawyer.

25-11 Duelista da Força Aérea fecha contas!

23-11, Ebert tentou colocar uma peça nele, a Itália caiu 10 pontos seguidos!

23-10, Palumbo na armadura após o primeiro ataque ligeiramente opaco!

22-10, outro golpe para o novo campeão europeu!

Aos 21-10, Francesca Palumbo volta ao pódio: Leonie Ebert para ela.

20-10, parte do 5-0 Alemanha voltou no placar! A Martina é muito boa!

18-10, a classe Treviso 2001 domina o ataque!

17-10, outro impulso vencedor!

16-10, Martina parece estar muito bem hoje!

15-10, aqui está a barra! Troca de campeões, no pódio de Martina Favarito contra Lindra Beer.

Ele está se recuperando!

Alguns problemas técnicos para Anne Sauer, que já fez seu canto duas vezes. Palumbo não tem um jab para acabar com o ataque.

14-10 Francesca no gol!

13-10, parte 1-8 germânica …

12-8, Palumbo está perdido, a margem que Favarito e Eriko colocaram na fazenda está diminuindo…

12-6, Sawyer mergulha novamente.

12-5, o terceiro ponto consecutivo para o alemão.

12-4, Sauer não está lá e tentando consertar.

12-2, recurso de dois dígitos!

11-2, Palumbo estreia da melhor forma!

10-2, o ataque à Itália está indo bem! Agora cabe a Francesca Palumbo x Ann Sawyer.

9-2, mais dois remates à baliza: uma parte importante no início a favor do Al-Azraq!

7-2, Ariana Erigo também se aproximou do pódio com o espírito certo: duas rebatidas consecutivas de Leandra Beer.

5-2, Favarito sobre Ebert, o jogo começa bem!

11.14: Alice Volpe não deve atirar novamente. Fisicamente, a Toscana não estava no seu melhor antes do Campeonato Europeu. Haverá Eriko, Palumbo e Favarito.

11h10: Aguardamos o início da partida entre Itália e Alemanha, semifinal de esgrima feminina.

10.40: Estas são as semifinais de Sword of Men’s Sword

Hungria e França

Turquia e Ucrânia

10h38: Fixado às 11h00 com as semifinais de fichas femininas

Itália e Alemanha

Polônia e França

10h35: A Turquia eliminou a Itália nas quartas-de-final da espada masculina. Uma derrota verdadeiramente inaceitável para o Quarteto Azul é uma grande decepção. Pena que os dois jovens, bem como o “veterano” Kuratoli.

36-44 Turquia para um mata-mata nas semifinais.

36-43 Dois golpes de Curatuli.

34-43 Nada para fazer. Três rebatidas consecutivas do turco.

34-42 Quase terminado!

34-41 Ele foi atingido na hora por Yildirim.

34-40 Não estamos lá! Agora realmente precisamos de um milagre de Kuratoli contra Yildirim.

33-39 Gallo volta para -6. Situação realmente complicada.

31-38 Desastre na Itália! Estamos perdendo por sete tacadas. Só o milagre de Kuratuli pode nos salvar.

30-35 A Turquia sonha com uma emocionante vitória sobre a Itália. Agora Gallo vs. Aslan.

28-33 Um momento muito difícil para a Itália. Tori também sofre de negatividade parcial.

28-30 Mau ataque de Gallo contra o Yildirim (3-13) e Itália sob 30-28.

28-28 Yildirim se prepara. Momento difícil para Gallo.

10h23: A Itália vence a Turquia por 28 a 25.

10h17: A Itália espera agora outro vencedor das quartas de final entre Alemanha e Espanha (30-15 para os alemães no momento).

10.16: Fioritieste nas meias-finais! Confortável 45-20 abre caminho para o pódio para a Itália.

10.14: Michel Gallo estreia-se nas competições por equipas no Campeonato da Europa. A Itália lidera por 9-15.

10.12: 40-18 para jogadores Blue Foil. Faltam cinco golos para ir para as meias-finais.

10h10: Muito bom Pietro Torri, que tira 5-2 e coloca a Itália 10-6 à frente da Turquia.

10.08: Luca Coratoli fechou o primeiro ataque a Aslan com um placar de 5-4

10.06: Itália às 12-35. Os Blues estão muito perto de se classificar para as semifinais.

10.05: As quartas de final no Saber Men também começaram. Itália x Turquia.

10h01:30-10 para a Itália no controle da Romênia.

9h58: Palumbo manteve confortavelmente uma vantagem para a Itália. 9-25 para azul.

9h55: 5-0 final de Martina Favarito vs Savino. A Itália está no controle total. 20-7.

9.53: Palumbo domina Calugariano, Itália voando em 15-7.

9h50: Errigo prorrogado 10-6 para a Itália. O desafio deve ser dominar a cor azul.

9.45: 5-4 a favor de Favarito após o primeiro ataque a Corbo. Agora caberá a Errigo e Saveanu.

9h40: Começa o desafio entre a Itália e a Romênia. Alice Volpi ficará à vontade. Martina Favarito e Emilia Corbo estão agora no pódio.

9.37: As quartas de final masculinas do Sabre foram decididas

Hungria e Polônia

Romênia e França

Itália e Turquia

Ucrânia e Alemanha

9h35: Muito curto no pódio contra a Romênia.

9h34: A Turquia vence! Segredo da equipe que derrota a Geórgia por 45 a 42 e enfrentará a Itália.

9.33: Louco Pazadze! 43-42 para a Turquia, mas o georgiano agora acredita em uma vitória esmagadora.

9h30: Sandro Pazadze tenta uma grande reviravolta. Ele tinha menos de 40-31 anos e agora está atrás do turco por quatro balas. 42-38.

22/09: A Turquia avançou surpreendentemente 36-28.

20h20: Geórgia e Turquia no pódio masculino do Sabre. Quem vencer, se juntará à Itália nas quartas de final.

9h05: Quartas de final às 9h30

Itália e Romênia

Espanha e Alemanha

Hungria e Polônia

Ucrânia e França

8h59: A Roménia impõe-se 45-38 à Áustria e defronta a Itália nos quartos-de-final.

8h53: Polónia (45-24 para a Turquia) e Ucrânia (45-23 para a Grã-Bretanha) já se qualificaram para os quartos-de-final.

8h50: A Romênia se estende. 38-28 para os romenos que assistiram aos quartos-de-final contra a Itália.

8h44: A Áustria perde para a Romênia. 29-25 para os romenos.

8.35: A atualização do desafio está em andamento

Romênia-Áustria 19-26

Polônia – Turquia 16-35

Ucrânia e Geórgia 14-33

26h26: A Romênia vence a Áustria por 18 a 12 no quinto ataque.

19/08: Na segunda rodada das oitavas de final, Polônia e Ucrânia venceram facilmente a Turquia e a Geórgia.

8h15: Áustria encurta para 12-8.

8h05: A Romênia lidera facilmente por 11 a 4 contra a Áustria.

8:00: O início da rodada de 16 ataques no julgamento da equipe feminina. Interesse especial na Romênia e na Áustria, de onde aparecerá o nome do oponente da Itália.

7.50: Mais tarde também espadas na plataforma. Eles também estão começando nas quartas de final e terão que enfrentar imediatamente todas as probabilidades contra a Geórgia (contra a Turquia na segunda rodada), atual campeã Sandro Pazadze.

7.44: O interesse nas semifinais é um potencial cruzamento com a alemã Leonie Ebert, campeã europeia, e Anna Sauer. Não será um desafio pequeno e exigirá o melhor da Itália. Na parte inferior do placar, a França não deve ter muitos problemas para chegar à final.

7h42: A Itália é o cabeça-de-série e começará a sua jornada já a partir dos quartos-de-final, enfrentando o vencedor do oitavo jogo da final entre Roménia e Áustria.

7h38: Ariana Irigo, Alice Volpi, respectivamente prata e bronze nas simples, Francesca Palumbo e Martina Favaretto sobem do pódio.

7h35: Há grandes expectativas na Itália, especialmente para os jogadores da Foil. Os Blues apresentam-se na linha de partida como uma equipa a bater e tudo parece conduzir, dada a ausência também da Rússia, a um duelo com a França.

7.32: O programa de competição por equipes femininas de fichas e espadas masculinas foi aberto hoje.

7.30: Começamos a transmissão ao vivo do quarto dia do Campeonato Europeu de Esgrima em Antália.

Bom dia, amigos da OA Sport, e bem-vindos à transmissão ao vivo do Campeonato Europeu de Esgrima de 2022. plataformas turcas Antália As competições por equipes abrem suas portas: Cabe aos mestres de chip e espada desafiar uns aos outros Nos testes atribuídos ao quad.

As ambições do Wissam Al-Azuri em ambas as áreas, mas Vice-campeão olímpico Luigi Samelli não estará na linha de partida Após perder em um único evento: Giovanni Repetti o substitui. Junto com ele estão Luca Coratoli, Michel Gallo e Pietro Torri.

Especialistas em estanho Ariana Eriko, Martina Favarito, Francesca Palumbo e Alice Volpi Não tema ninguém graças aos excelentes resultados sazonais: Visando o degrau mais alto do pódio, paraPor outro lado, não há concorrente para a tradição italiana de esgrima nesta arma.

Todos estão no pódio às 8h, horário italiano, e as semifinais e a final começam às 17h30. Assista à transmissão ao vivo patrocinada pela OA Sport Se você não quer perder um único ataque: que hoje seja um dia glorioso. até mais tarde e divirta-se

Foto: La Presse