“Liao? Os rossoneri sempre substituem quem sai bem”

cabeça Milan Paolo Scaroni Minimize as preocupações sobre a perda potencial de Rafael LiãoSublinhou que a equipa “substitui sempre bem os seus jogadores”.

Lião Ele foi o protagonista da campanha da vitória liga subordinar Milão Na temporada 2021-22, ele marcou 11 gols e contribuiu com mais oito assistências na conquista do Scudetto contra o rival Nationals emO Inter conquistou o Scudetto No último dia do torneio.

A contribuição do atacante português não passou despercebida, a ponto de Real Madrid Ele se interessou aos 23 anos.

apesar de Scaroni Os medos das massas não foram apagados deste Lião Pode ser arrebatado do clube espanhol, indicando que Milão Ele fez um bom trabalho no passado para encontrar alternativas adequadas para aqueles que se mudaram para outro lugar.

Lião É sem dúvida uma jóia preciosa, mas Milão Ele provou sua capacidade de substituir aqueles que parecem insubstituíveis”, disse o podcaster. Política na bola

“Lembro-me de me machucar [Simon] como jayer e entrada [Pierre] KaloloEm retrospectiva, estamos todos entusiasmados por descobrir um novo talento.”

Foi revelado na semana passada Lião Recusou-se a oferecer um novo contrato com Milãoque estenderá seu contrato até 2026.

Seu contrato expira em 2024 e isso pode levá-lo a se mudar este ano ou no próximo para permitir que os campeões liga Para receber um bônus que seria decididamente alto.

