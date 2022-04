Rins e Vinales mais rápidos no FP1, FP2 – OA Sport às 21h10

Clique aqui para atualizar a transmissão ao vivo

17h49 Nossa transmissão ao vivo para aqui, mas damos uma data antes das 21h10 italiano para o segundo curso livre de MotoGP no Texas.

17h47 Aguardando simulações de qualificação no TL2, Pecco Bagnaia (13º lugar) com a Ducati ainda em trilha.

17h44 Sinais de ritmo muito encorajadores para Alex Rins na Suzuki e Maverick Vinales na Aprilia. Boas marcas também para Miller com a Ducati e Quartararo com a Yamaha, enquanto Marc Marquez provou sua competitividade, mas ainda não superou a concorrência.

17.42 Abaixo está Top 10 de motos FP1 em Austin:

1 42 A. Chuvas 2: 04.007 2 12 M. vírus +0,008 3 43 J. Miller +0,430 4 20 F. Quartarro +0,443 5 93 M. Marquês +0,462,0000 6 44 P. ESPARGARO +0,574,0000 7 23 Que. Bastianini +0.587.07.00 8 41 uma. espargaro +0,679 9 30 T Nakagami +0,737 10 5 J. ZARCO +0,886

17.40 Bandeira de xadrez!!! Rins volta a melhorar aos 2’04 007, mas Vinales voa com a Aprilia e é o segundo a 8 quarteirões do topo! O terceiro moleiro com quatro décimos, depois Quartararo e Marc Marquez. 7º Bastianini, 13º Bagnaia a 1.

17h39 O último minuto antes da bandeira quadriculada! Rins ainda pontua alguns centavos em seu melhor tempo e pára o relógio em 2’04″ 073, mostrando um ótimo ritmo com a Suzuki.

17h38 Enxaguar as moscas!!! A Suzuki lidera a 2’04 168 por um décimo das margens de Vinales, Miller e Quartararo. V Marc Márquez.

17h36 Finalmente Sharp por Enea Bastianini!!! Quinta vez para um jovem piloto da Ducati da Roménia, que está a apenas dois décimos do melhor tempo de Vinales.

17h35 Excelente ritmo neste momento para Rins e Quartararo, que terminaram em 2m04 4 para se posicionarem entre Aprilia Vinales e Honda Marquez na classificação.

17,34 Tempos de classificação atualizados:

1 12 M. vírus 2: 04.373.2004 2 93 M. Marquês +0,096 3 20 F. Quartarro +0,1900.0000.00 4 30 T Nakagami +0,371,0000 5 42 A. Chuvas +0,408 6 36 J. Mir +0,527 7 43 J. Miller +0,548 8 41 uma. espargaro +0,583,0000 9 44 P. ESPARGARO +0,738 10 73 uma. Marquês +0,773

17h32 Últimos 8 minutos do turno. A classificação mudou atrás de Vinales e Marquez, com Quartararo subindo para terceiro, à frente de Nakagami, Reigns, Mir, Miller e Alex Espargari.

17h30 Super Finais!!! Melhor tempo em 2’04″ 373 para o espanhol da Aprilia, à frente de Márquez por 96 pts! Pneus médios usados ​​na traseira de um ex-Yamaha Centaur…

17h27 Tempo muito interessante para Márquez, que cruza a linha de chegada em 2m04 8, curvando sozinho e com pneus usados. Também atenção é Aprilia Maverick Vinales, que está se esforçando muito nos primeiros setores.

17.25 Sexta-feira primeiro episódio de Jorge Martin, sétimo episódio com a Ducati Pramac em um tempo de 2’05 3, oito décimos do melhor tempo de Márquez.

17.23 Marc Márquez está participando da segunda rodada do dia com pneus usados ​​anteriormente, sem conseguir melhorar. Alex Espargari tem algumas posições e é 11 com a Aprilia a 2’05 6.

17.20 Suzuki Rins Problema Técnico! O catalão deve retornar aos boxes em baixa velocidade. Muito bem Andrea Dovizioso neste momento, sétimo com a Yamaha do Team WithU.

As probabilidades de 17,18 KTMs (o melhor é 14 com Brad Bender) e o líder mundial Alex Espargari, 16 com Aprilia, devem ser pontuados neste momento.

17.17 Mir entretanto entra no top 10 provisório com a Suzuki em 2m05 6, subindo para oitavo a 1 1 do melhor tempo de Márquez.

17.16 Tempos de classificação atualizados:

1 93 M. Marquês 2: 4.469 2 20 F. Quartarro +0,247,0000 3 12 M. vírus +0,362,0000 4 42 A. Chuvas +0.494.0000 5 73 uma. Marquês +0,677 6 43 J. Miller +0,808 7 5 J. ZARCO +1.084 8 30 T Nakagami +1,145 9 63 E. Bagnia +1,204 10 21 E. Morbidelli +1,226

17.14 Finalmente um bom passo para Bagnaia! Nono tempo aos 2m05 6 para Ducatista, que se afasta 1 2 do capitão Marc Marquez quando faltam 26 minutos para o TL1.

17.12 Quartararo e Vinales estão melhorando e se aproximando de Márquez, ultrapassando a Suzuki de Rins na classificação e entrando em segundo e terceiro lugares, respectivamente. Pecco Bagnaia ainda está muito longe, a 15° 2″ do cume.

17.10 Marc Márquez está de volta! Desta vez, a espanhola Honda completou uma volta limpa e assumiu a liderança com um tempo de 2m04 4, cortando meio segundo para a Suzuki de Rins e cerca de sete décimos para a Yamaha de Quartararo.

17.08 Tempos de classificação atualizados:

1 20 F. Quartarro 2: 05.624 2 73 uma. Marquês +0,077 3 43 J. Miller +0,117 4 5 J. ZARCO +0,294,0000 5 36 J. Mir +0,440 6 41 uma. espargaro +0.511.001 7 21 E. Morbidelli +0,610 8 89 J. Martin +0,634 9 23 Que. Bastianini +0,689,0000 10 12 M. vírus +1,145

17.05 Marc Márquez acerta um remate e pára o relógio aos 2’05 0, mas o seu tempo é anulado porque ultrapassou os limites da pista. No entanto, os primeiros sinais encorajadores para a Honda, oito vezes campeã mundial.

17,03 vezes ainda não são muito indicativos neste momento. Atualmente, Alex Marquez está marcando o ritmo em 2m06 9 à frente de Zarco e Suzuki Mer-Wrens. Far Bagnaia, 19.

17.01 Miller é o mais rápido no final da primeira volta disparado em 2’08″ 2 à frente da Suzuki Race e da Mir. O fim de semana começa para Paul Espargari, protagonista de um acidente sem consequências com a Honda.

17h00 Todos os pilotos na pista têm pneus macios na frente e pneus médios na traseira, exceto Brad Bender que escolhe o pneu traseiro duro na KTM.

16.58 Lembramos que o recorde de pista de MotoGP (pré-aparição) pertence a Marc Márquez em 2’02″ 135, enquanto a volta mais rápida sempre foi assinada pelo Campeão Cervera em 2’03 575.

16,55 luz verde!!! Os primeiros 45 minutos de atividade de pista para a Classe Sênior COTA.

16h53 Já estamos! Em breve todos estarão na pista em Austin para sua primeira sessão de treinos livres de MotoGP!

16h51 Entre os possíveis candidatos a um lugar no pódio podemos ainda apontar para a Yamaha Fabio Quartararo (segundo no ano passado em Austin), Suzuki, KTMs oficiais e Honda Paul Espargari.

16h49 Muito curioso para ver a Ducati Patrol em ação, com Jorge Martin retornando de um excelente fim de semana na Argentina e com Francesco Bagnaia perseguindo o primeiro pódio da temporada. Jack Miller também pode se sair bem nos altos e baixos no Texas, especialmente nos playoffs.

16.46 Aprilia chega ao Texas para assumir a liderança do campeonato após a vitória de Alex Espargari na Argentina, mesmo que a casa de Noel tenha tido que limitar os danos nestes três dias em uma pista um tanto desfavorável no papel (no entanto, a falta de buracos pode fazer um drástico mudança no cenário).

16.42 Um dos fatores mais importantes a considerar neste fim de semana em relação ao último é a nova aparência (especialmente no primeiro setor snake) feita pelos organizadores da COTA após o GP de 2021, onde os pilotos tiveram que correr em uma pista cheia de buracos e depressões .

16,38 abaixo é Classificação geral do Campeonato do Mundo de MotoGP 2022 Após as três primeiras fases da temporada:

1. Alex Espargari (Aprilia) 45

2. Brad Binder 38

3. Enea Bastianini (Ducati) 36

3. Alex Raines (Suzuki) 36

5 – Fabio Quartararo (Yamaha) 35

6. Joanne Mir (Suzuki) 33

7. Miguel Oliveira (KTM) 28

8. Johann Zarco (Ducati) 24

9 – Paul Espargari (Honda) 20

9. Jorge Martin (Ducati) 20

11. Jack Miller (Ducati) 15

12- Franco Morbidelli (Yamaha) 14

13. Maverick Vinales (Aprilia) 13

14- Francesco Bagnaia (Ducati) 12

15 – Marc Márquez (Honda) 11

16- Takaki Nakagami (Honda) 10

16. Luca Marini (Ducati) 10

18. Marco Pizzi (Ducati) 7

19. Darren Bender (Yamaha) 6

20 – Alex Márquez (Honda) 4

21- Andrea Dovizioso (Yamaha) 2

22. Remy Gardner (KTM) 1

16h34 Faróis neste fim de semana no Texas em Marc Márquez, que está de volta na disputa depois de perder as duas últimas corridas após um novo episódio do dplobia apresentado devido a uma queda muito forte que foi o protagonista no aquecimento de Mandalika.

16h30 As manchas azuis no top 3 foram coletadas por quatro homens diferentes. Valentino Rossi foi terceiro em 2015 e segundo em 2017. Andrea Dovizioso ficou em terceiro em 2014 e segundo em 2015. Andrea Iannone foi terceiro em 2016 e 2018. Francesco Bagnaia foi terceiro em 2021.

16.26 Isso significa que os pilotos espanhóis até agora venceram em todas as oito corridas disputadas do Grande Prêmio das Américas na história. O centauro italiano tem 7 pódios, mas até agora está claro que nenhum representante de Bill Paisi conseguiu passar primeiro sob a bandeira quadriculada.

16h23 Austin é o feudo original de Marc Marquez, que venceu sete das oito corridas realizadas lá (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021)! O campeão Cervera só perdeu com sucesso em 2019, ano em que caiu, dando luz verde a Alex Rains.

16h19 O circo de duas rodas sobe ao palco do COTA em Austin para seu último evento não europeu antes do início do Power Long Tour (12 GP em menos de cinco meses) no Velho Continente.

16h15 Boa tarde amigos da OA Sport e bem-vindos à transmissão ao vivo da primeira sessão de treinos livres do Grande Prêmio das Américas de 2022, quarta rodada do Campeonato Mundial de MotoGP.

Como seguir o treino livre na TV/transmissão – Mostrar GP das Américas – Marc Márquez está de volta – Números e estatísticas do GP das Américas

Olá e bem vindo novamente Transmissão ao vivo dos treinos livres do Grande Prêmio das Américas, Rodada 4 do Campeonato Mundial de MotoGP de 2022. na trilha Austin, Texas Os pilotos e as equipas vão trabalhar arduamente para encontrar a configuração certa para a qualificação de amanhã e para a corrida de domingo. Espera-se que o primeiro dia seja bastante intenso, pois nenhum dos melhores jogadores da pista vai querer perder muito tempo, dado o contexto do próprio nível.

E voltou da nomeação de Termas de Rio Hondo na Argentina, onde foi uma surpresa Aprilia e o espanhol Alex Espargaró Eles se deram algo especial: sua primeira vitória na primeira classe e a classificação geral mais alta. Com o coração leve e o desejo de continuar a impressionar, o Ibri vai empurrar a moto de Noale em busca de resultados novos e relevantes, sabendo que pode haver uma resposta das equipes mais confiáveis.

Referindo-se a Ducati, Yamaha e Honda Que por vários motivos não pode estar satisfeito com seu início de temporada. O fabricante Borgo Panigale, especialmente devido a problemas com a equipe oficial, tem lutado para encontrar um ajuste adequado com a nova GP22, uma moto tecnicamente muito avançada, mas não fácil de configurar. Ele sabe algo sobre isso Francesco Bagnaia, certamente em dificuldade durante as três primeiras aparições da temporada, e provavelmente apenas no caminho certo após a última corrida na Argentina. O quinto lugar, segundo o “Bico”, poderá ser o ponto de viragem. Vamos ver.

Quanto às duas equipes japonesas, em Iwata eles têm que fazer algo para colocar os franceses em boas condições Fabio Quartararo Para realmente lutar pelo título. O campeão mundial de 2021 se encontra em uma posição muito precária nas Termas de Rio Hondo e os motivos são desconhecidos, veremos se melhora em Austin. Deste ponto de vista, eles esperam que sim, também Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso. Honda, por outro lado, quem vai encontrá-lo novamente Marc Marquez, ele voltou a correr após uma pausa de segurança após o acidente em Mandalika (Indonésia). O ibérico regressa a um dos seus locais de pesca preferidos, citando sete vitórias e sete primeiros lugares no Texas. Então vamos descobrir sua condição.

Trazido a você pela OA Sport Transmissão ao vivo dos treinos livres do Grande Prêmio das Américas, Rodada 4 do Campeonato Mundial de MotoGP de 2022: Notícias em tempo real e atualizações constantes. A primeira sessão começa às 16h55 italianos, enquanto a segunda sessão começa às 21h10 italianos. Boa diversão!

Foto: La Presse