Antonio Conte nomeado treinador do Tottenham: Nuno Espirito Santo despedido

Nuno Espirito Santo Não sou mais um treinador Tottenham. O clube londrino formalizou a absolvição do treinador e da sua equipa composta por Ian Cathrow, Rui Barbosa e Antonio Dias. Decisão que veio após a derrota por 3 a 0 para o Manchester United, pelo quinto nocaute (o segundo consecutivo) nas últimas sete partidas disputadas pelo Tottenham, que atualmente é o oitavo colocado na classificação da Premier League inglesa. “Sei o quanto o Nuno e a sua comissão técnica querem ter sucesso e lamento que tenhamos de tomar esta decisão – explica Fábio ParachiGerente geral do Tottenham Nuno é um verdadeiro cavalheiro Você sempre será bem-vindo aqui. Gostaríamos de agradecer a ele e sua equipe técnica e desejar-lhe sucesso no futuro. ”