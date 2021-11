Salernitana – Napoli 0-1, Boletins / Spalletti faz tudo: Betagna se move e cria um pacote Insigne inútil

No ano passado, o Napoli terminou a primeira rodada com 34 pontos. Hoje ele tem 31 anos aos onze. Mertens e Lozano desapareceram. Continuidade de Anguisa Marciana

Salernitana – Napoli 0-1 Boletins de Fabrizio Desposito e Ilaria Puglia.

Ospina. Em um cerco de granada surpreendente, Maor Ospinik na medida do possível, na fronteira muito frágil do desespero, entre Cabeza imediatamente salvar Santo Euroappuntato e esta saída incompleta que leva ao alvo perdido por Gagliolo. E no final, apesar de tudo, ele mantém a porta da virgindade – 6

Di Lorenzo também descarta a possibilidade de ser campeão, mas estaria pronto – 6

Di Lorenzo. Quando o Napoli é o mestre do primeiro tempo, Euroappuntato é o lateral habitual que foi contratado para apoiar o Na-Politano. Lutei e ganhei muitos duelos com o indomável Ribery (aliás, parabéns: 97 minutos em campo aos 38) e depois … a linha do gol. Nos altares imediatamente, e sem qualquer discussão, ainda a Véspera de Todos os Santos – 7

Então não vamos economizar, Fabrizio, porque foi essa intuição que nos salvou ontem à noite assim como a festa – 8

Rehman. No início da segunda parte tropeça duas vezes no Gondo, depois nesta folga suave, inusitada para ele, no referido Ribery que depois condena o capitão de vermelho por falta sobre Simi – 5,5

Eu disse tudo – 5,5

Coulibaly. Com Gondo ele não teve problemas, com Simy infelizmente sim – 5

Simi nunca teria caído sobre a bola, e mesmo se a pegasse, não acertaria o gol. Ingenuidade abstrata após uma combinação perfeita, o que mais irrita – 4,5

Mario roy. Ver Marittiello fazendo as células cinzentas funcionarem, em vez do ocasional instinto monstruoso, é outro resultado do “cuidado pessoal” do Peeled Magician no banco. Dito isto, ele faz muitas mudanças no jogo da esquerda para a direita (apenas uma falha) e empurra sem parar. No auge da Supremacia Azul, é o seu próprio chute que coloca Pelota de volta na área adversária – 6,5

Virada histórica. Louvado seja Luciano – 6,5

Anguissa. Capaz de atacar pela direita e depois recuperar defendendo pela esquerda. Ele foi derrubado duas vezes, depois se levantou e jogou até o fim. Continuidade de Marte, Ilaria – 7

Alguns erros na fase de construção, mas que personagem a forma como fica em campo com o cartão amarelo. Mamma Mia – 7

Fabian Ruiz. Lá, no meio, ele geralmente leva o golpe, mas dá a impressão de que nunca é decisivo e decisivo. Não é por acaso que ele perde um pouco de leveza – 6

Melhor a segunda metade do que a primeira. No entanto, o primeiro foi o pesadelo de todos – 6

Zelensky. Aos sete anos, ele já conseguia marcar, mas tocou de forma estranha com a mão esquerda e esparractia para as estrelas. Em seguida, ele desliza para as sombras para se tornar o povo da festa com o objetivo de ganhar vantagem. É a contradição completa desta noite de sofrimento que vence – 6

Assim como – depois daquele gol devorado aos sete – comecei a me perguntar se haveria chance da Copa Africana de Nações para onde o mandaríamos por um tempo, aqui ele nos ilumina com um gol muito pesado, que vamos lembrar por muito tempo Tempo. É sem dúvida a Noite das Bruxas – 7

Zanoli de 94 ‘. nenhum voto

nenhum voto

politano. Dos três atacantes, ele é o que mais joga, mas nunca entra na pista certa. Mas eficaz na fase defensiva – 6

Na primeira metade do pesadelo mencionado, ele foi o mais reativo. Ele teve que se sacrificar para cobrir a equipe quando o Napoli ficou em 10-6

Juan jesus de 79 minutos. Afastei duas bolas, sem pensar muito – 6

Pode ser bom ou ruim. Para revisar – SV

Mertens. Ciro Inani. Zero chutes a gol e zero assistências. Nesse caso, Max está certo ao invocar os fantasmas da Era do Veneno do Mal – 5

Uma vergonha. E eu digo isso com a morte em meu coração – 4,5

Betagna de 59 ‘. Movimento de guerra para o General Spalletti. Petagnone vai ocupar militarmente a zona de bombas como tanques. Três minutos depois de entrar, ele acertou o travessão no mesmo procedimento que Pewter marcou – 7

Ele aproveita cada minuto que lhe é dado para provar que existe, que é digno e que precisa disso. A equipe sabe disso e mostra – 7

Lozano. Outra sombra errante – 5

Outro que não aproveitou a oportunidade, que pena – 4,5

Diamante de 59 ‘. Trinta minutos de luz feita de frondes e iniciativa. E aos 89 minutos, ele bate na bola depois de ziguezaguear para a esquerda do centro – 7

O Napoli abre o jogo muito traiçoeiro graças à ação que desempenhou – 7

Spalletti. Sem comentários, Ilaria, as vagas afirmações sobre a exclusão de Insigne. Em vez disso, quero apenas olhar a classificação e, novamente, em relação ao ano passado, lembrar que o Napoli terminou a primeira rodada com 34 pontos. Hoje ele tem 31 anos no décimo primeiro – 7

Em campo ele mostra sua habilidade usual de ler a partida, então não há nada a dizer, muito pelo contrário. Nem mesmo para Nápoles, que, terrivelmente, conseguiu trazer para casa um jogo muito pesado. Mas não gostei das declarações pré-jogo de Spaleton: ele, sempre muito bom em encontrar as palavras certas, abriu uma caixa inútil e proferiu frases ambíguas que sugeriam o pior de tudo. Como uma criança inconstante, então, ele diz: “Não quebre meus testículos.” Foi o suficiente para dizer imediatamente “Insigne não está se sentindo bem”, em vez de trazer à tona a dinâmica da gestão – 6

Regra de Fabry. Substitua as decisões corretas por tópicos interessantes, como cantos invisíveis, etc. – 5