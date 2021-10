Peregrinos perto das vantagens da rede! – OA Sport

Clique aqui para atualizar a transmissão ao vivo

15 ′ O jogo fica incrível, os dois times querem vencer.

13 ′ ofensa incomum para Karsdrop servindo Pellegrini que não encontrou o segundo post com o peito do pé.

11 ‘Leão da Calábria que perde uma boa oportunidade com o prato.

9 ‘Amarelo para Zaniolo protestando contra cobrança de escanteio.

7 ′ envolva Casey, que perde a porta com um fio de cabelo.

5 ′ Milan há muito tempo com a posse de bola.

O 3 ′ deixou Pellegrini, que tocou no poste próximo após um cruzamento rasteiro de Veena.

1, o jogo começa!

20,44 As duas equipes entram em campo!

20.41 Em breve as duas equipes entrarão em campo.

20,38 Depois de uma sequência de quatro vitórias consecutivas contra o Milan na Série A entre 2016 e 2017, a Roma venceu apenas uma das últimas sete partidas com os rossoneri (2 empates e 4 derrotas).

20,35 A Roma perdeu seu último jogo em casa contra o AC Milan na Série A e não perde duas partidas consecutivas contra os rossoneri desde 2005.

20,32 em todas as nove ocasiões anteriores, na era de três pontos por vitória, quando a Roma venceu pelo menos seis de seus primeiros 10 jogos da Série A, depois fechou o torneio nos três primeiros da classificação (atualmente seis vitórias, um empate e três derrotas).

20,28 Tanto o Milan quanto o Napoli venceram nove das dez primeiras partidas da temporada neste campeonato: em apenas quatro ocasiões a equipe conquistou 10 vitórias em suas primeiras 11 partidas em toda a história da Serie A (Juventus em 2005/06, Roma na 2013/14, Napoli em 2017/18 e Juventus em 2018/19).

20,25 O AC Milan pode se tornar o terceiro time na história da Série A a ter 15 vitórias fora em um ano civil, depois do Napoli em 2017 (18) e da Juventus em 2018 (15).

20.20 Mourinho está sempre focado nos seus donos, sem alteração para o treinador português.

20.15 Apesar de se recuperar de Covid, Brahim Diaz começa fora do banco. O dono do Krunic.

20,10 aqui formações oficiais:

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Viena; Cristante, Veritot; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; lbrahim. todo o mundo. Mourinho

Milão (4-2-3-1): Tatarusano; Calabria, Cajer, Tomori, Hernandez; Casey, Ben-Nasser; Saelemaekers, Kronich, Liao; Ibrahimovic. Rebanhos de Bewley

Roma com o dono de 11 José Mourinho, que não deve fazer grandes mudanças. À frente do guarda-redes Rui Patricio estarão Karsdorp, Mancini e Ibanez na direita e Fina na esquerda. Uma dupla de meio-campo central composta por Cristianti e Veritot, com um trio de meio-campistas de ataque Zaniolo–peregrinos–Mkhitaryan Atrás do atacante solitário Ibrahim.

Milan com dúvida ofensiva para o ponta-de-lança IbrahimovicGiroud, mas o sueco deve vencer desde o primeiro minuto. Ambos se recuperaram de cobiça Contínuo Hernandez quem – qual Ibrahim DiazAmbos estão em campo desde o primeiro minuto como proprietários. no meio-campo, CaseyTonali e Benaser jogam com duas camisas: o italiano deve ir para o banco.

partida: Roma-Milão

dadosDomingo, 31 de outubro de 2021

Horas: 20:45

Canal de TV e transmissão ao vivo: dazn

Possíveis combinações Roma-Milão

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Viena; Cristante, Veritot; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; lbrahim.

Milão (4-2-3-1): Tatarusano; Calabria, Cajer, Tomori, Theo Hernandez; Casey, Ben-Nasser; Saelemaekers, Ibrahim, Diaz, Liao; Ibrahimovic.

OA Sport traz para você a transmissão ao vivo do jogo Roma-Milan Serie A no Timor Leste 2021/2022.: Notícias em tempo real e atualizações constantes. O horário de partida é 20:45.

