Jorge Costa: “Vou falar-vos de Mourinho e da Conceição”

Memórias e saudade José MourinhoE ele ganhou tudo Porto. Amizade e torcida para Sérgio Conceiçãoque deseja eliminar Lácio A partir deLiga Europeia. Em seguida, antecipe as próximas eliminatórias globais, que podem causar um cruzamento mortal entre elas Portugal E Itáliae expressar uma opinião sobre os cidadãos que acabaram de chegar ao Lácio, Roma. Jorge Costa50 anos e 24 títulos no quadro de avisos, hoje os treinadores da seleção tunisiana, Al Mina SfaxComo jogador, foi um pilar defensivo da seleção portuguesa. Um dia ele espera chegar ao topo mesmo no banco “Talvez até na Itália, por que não“.