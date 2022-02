Ronaldo e Fernandes, United derrotou Brighton

O Manchester venceu por analogia graças ao ex-Juventus, que voltou a marcar após um mês e meio, e ao meia-atacante, que se recuperou. Ele agora é o quarto

Cristiano Ronaldo De volta ao registro, o Manchester United A vitória recomeça. Os Diabos Vermelhos derrotados Brighton 2 a 0 na recuperação da 18ª rodada do Liga Premiada, impulsionado pela invenção do CR7 (primeiro colocado em 2022) no início do segundo tempo e por Bruno Fernandes aos 97 minutos, e subiu para o quarto lugar, esperando a recuperação do Arsenal e do Tottenham. Os convidados, os dez deles por mais de meia hora, cederam com honra e tocaram mais em várias ocasiões.

Cristiano Ronaldo ouve a música da Liga dos Campeões, mesmo à distância, e volta a marcar. À noite, quando seu arquirrival Messi perdeu um pênalti, o português encontrou um gol que havia perdido desde 30 de dezembro e levou o Manchester United à vitória sobre o Brighton, que foi arredondada por 2 a 0 com o golo final de Bruno Fernandes. Em sua recuperação da 18ª rodada da Premier League, a genialidade de Ronaldo se ilumina seis minutos depois, quando um chute no calcanhar liberta Sancho na área: um chute de 2.000 classes defendido por Sanchez na saída. Brighton jogou sem medo e chamou De Gea ao prodígio no cabeceamento de Moder, seu melhor no início. Pouco depois de tocar em Soma, a barra termina ligeiramente, mas a partitura não abre. United não parece brilhante e Ronaldo Ele o carrega nos ombros. Aos 51 minutos, o português recebe fora da área, espaço livre para o chute e acerta Sánchez com cruzamento no canto.

O tempo é de 5 minutos e a crise de Brighton aumenta: Dunk perde a bola na defesa quando Elanga chega e o adversário cai, recebendo o vermelho direto. Com o homem a mais, o ataque do Manchester dobrou, mas Sanchez desviou com um cabeceamento de Ronaldo e uma grande oportunidade para Bruno Fernandes, que está hipnotizado no mano a mano. Enquanto Old Trafford estremece, os convidados tocam uma igualdade retumbante: Moder puxa do nada um golpe de longa distância, acerta o travessão e, após alguns minutos, envia Welbeck de uma excelente posição. Para fechar a partida vem a ideia de Pogba, que rapidamente acertou uma cobrança de falta no meio do campo aos 97 minutos e a arremessou. Bruno Fernández Na segunda metade. As ex-Udinese e Sampdoria voam em direção à área adversária, confundindo Sanchez e Feltman com um truque e colocando o 2 a 0 final nas redes. O Manchester United recupera o quarto lugar, aguardando a recuperação de Tottenham e Arsenal, ultrapassando o West Ham. Brighton continua em nono lugar e foi confirmado como uma equipe difícil para todos.