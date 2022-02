Os grupos são sorteados. Todos os adversários das seleções italianas – OA Sport

Desenhar Campeonato Europeu Juvenil FIBA ​​2022, Campeonato Europeu de Basquetebol Juvenil agendado para este verão. A seleção masculina sub-20 será de Adriano Vertemati em Podgorica, Montenegro, de 16 a 24 de julho, e tentará retornar à superfície continental após oito anos. azzurrini está incluído no grupo B com Israel, Grécia e Portugal, montagem no cartão em mãos; O resultado final será melhorar a 13ª posição na edição de 2019.

Entre as mulheres, no entanto, a equipe Nino Molino Ele vai tentar defender o ouro que conquistou há três anos e se afirmar como um dos mais fortes do continente. Para as meninas vamos Subron, Na Hungria, como estão os meninos do grupo B? Bélgica, Suécia e Finlândia; O torneio acontecerá entre os dias 8 e 16 de julho.

A primeira quinzena de agosto será para os cidadãosI Sub 18: Equipe Masculina conduzido por Antonio Boquino Dentro do Grupo D do torneio que será realizado em Konya, na Turquia, de 30 de julho a 7 de agosto, com Lituânia, Montenegro e Croácia. Garotas Roberto Ricardoeu vou para Heraklion, na Grécia, para desafiar Espanha, Turquia e Polônia de 6 a 14 de agosto.

Está fechado com Menores de 16 anos: O campeonato masculino será realizado em Scooby, Na Macedônia, de De 12 a 20 de agosto. Azuis no Grupo C com Turquia, Letônia e Polôniaa montagem é possível. Por outro lado, as meninas no palco de Matosinos (Portugal) vão enfrentar Hungria, Croácia e Finlândia no Grupo A.

Crédito: Ciamillo