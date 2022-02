Fórmula 1 – Aston Martin: ótimas manobras para chegar ao topo

Exatamente 32 dias até o primeiro dia brilhante um prêmio da temporada F1 2022. Nestes dias frios de fevereiro, presenciamos as estreias dos carros que serão heróis durante esta longa aventura pela frente. em casa Aston Martin (Leia aqui as informações técnicas) Ele parece estar bem. A apresentação foi impecável. Elegância, futurista e deslumbrante: assim descrevi o lançamento AMR22.

Linda pintura neste verde brilhante, com um tom ligeiramente diferente do ano passado, que traz à minha vista a floresta do norte iluminada pelo sol do meio-dia. Linda linda, nem preciso dizer. Mas desde o início de 2021, as cores escolhidas para a identidade da marca encontraram imediatamente a minha favorita. Talvez este verde invoque esperança, mas esteticamente, a paleta de escolha de assento único para mim foi a mais legal em todo o grid de largada.

Esperança além da beleza, em casa Aston Ela ganhou velocidade, resistência e habilidade para competir. Todos sabemos que também devido ao corte de fundos do ano passado, a casa fica perto de um circuito Silverstone Foi uma das maiores “decepções”, com os pilotos tentando de todas as formas voltar ao topo. passear vagar Menor que Vettel Que carregava toda a equipe nos ombros.

O carro foi revelado para 2022, a formação foi carregada e a equipe está se aproximando de novos regulamentos com várias mudanças de pessoal. Os itens parecem se encaixar bem, mas apenas os testes de pré-temporada que serão feitos na próxima semana em Barcelona e a primeira brilhante Prêmios Eles nos dirão se o caminho tomado é o certo.

2022 será um verdadeiro teste para Aston Martinhopara dizer que também foi tetracampeão mundial Sebastião Vettel que já exprimiu várias considerações a este respeito. “Este é o segundo dos cinco anos que nos apresentamos como um plano, os projetos são grandes e ambiciosos, é muito bom fazer parte. Todo mundo quer ganhar, inclusive eu, nenhum F1 Se você não tem ambição de vencer, o mais importante é sempre olhar para frente e crescer“

palavras Alemão não esconde nada. Eles são coloridos com entusiasmo, desafio e ambição. Palavras que devem chegar aos ouvidos de seus críticos, as pessoas que o amam estão tristes, deprimidas e não focadas nos desafios do futuro. xingar Ele quer vencer, mas percebe que entrou em um contexto de crescimento e está em processo de formação.

“Acho que a verdade é que a equipe está crescendo.” O ex-piloto da Ferrari disse:. “Obviamente, a disputa na gestão está demorando um pouco para ser absorvida, haverá um aumento de escala, nos tornaremos mais flexíveis e suaves nas operações, mas este ano certamente será um teste para ver o quão grandes somos.“

Vettel chegou em Inglaterra No ano passado e recebê-lo como gerente de equipe estava lá Otmar Szafnauer, que sempre teve um excelente relacionamento com ele mesmo quando os dois faziam parte de duas equipes diferentes. Piloto Heppenheim Sempre apreciado para Otmar Ela também confirmou isso nos últimos dias, depois de saber da entrada de Mike rachadura em vez de Szafnauer.

“Otmar Sempre o amei e sempre tive um bom relacionamento com ele, e francamente acho difícil não tê-lo! Ele teve um papel muito central na equipe, muitos jogadores da equipe também o apreciaram por ter feito parte da equipe por muito tempo e sua saída obviamente envolve algumas mudanças importantes.“

Como sempre, o herói alemão não poupa mel para ninguém, ele é grato pelo que está acontecendo Otmar Ele fez para a equipe, mas ao mesmo tempo espera-se que seja em um futuro próximo:

“Mas olhando para frente, acho que sim Mike é uma ótima compra e estou ansioso para trabalhar nisso juntos; Já faz muito tempo que não trabalhamos juntos, mas acho que ele é uma pessoa excepcional, com um grande espírito… Estou convencido de que ele será um grande valor agregado para a equipe.“

Nunca uma palavra fora de lugar para o alemão. O piloto número 5 sabe a importância da hospitalidade e do espírito de equipe. Ele é o portador inato de carisma único no mundo F1. Aqueles que trabalharam com ele sempre se sentiram à vontade e sempre o elogiaram. Ele é um grande cara de equipe com uma experiência tão invejável que eu acho que não Mike Ele pode ter problemas com isso. Já tendo trabalhado juntos, tenho certeza que o acordo virá por conta própria, é claro. Para eles seria como levantar uma bicicleta que foi deixada de lado por muito tempo.

Também está chegando Dan Fallose Que depois de um longo arco em vermelho touroEle vai trocar de jaqueta, e ele não vai se mudar desde então Milton KeynesGeograficamente, fica muito próximo da sede Aston Martinho. Dan Fallose é um excelente valor agregado, cultivado sob as asas dos grandes e dos grandes Adriano NiuePoderá dar a sua própria contribuição, especialmente no lado aerodinâmico. Muitas novidades, uma sede em rápido crescimento (visto com meus próprios olhos em dezembro), novos nomes de certo calibre, novos patrocinadores para complementar o enriquecimento da empresa, entre os quais a gigante Aramco.

Tudo parece estar indo em uma direção muito específica. E xingar Ele parece mais carregado do que nunca e, se o carro dele provar ser competitivo, acho que ele apresentará bons carros. Ele não está pelo menos pensando em aposentadoria, porque também, dado o quão ativo ele foi durante seu tempo Rocha realizado em Suécia Algum tempo atrás, não era como um piloto pensando em desistir do que gosta de fazer.

Ficar em segundo lugar atrás de uma lenda do rally como Sebastião lubrificante, no gelo, onde nunca correu, acho que poderia ser a melhor imagem de um piloto que, apesar de tudo, depois de tantos anos e depois de um período decididamente difícil, ainda sente o fogo queimando por dentro. Eu já havia avisado alguns dos jornalistas que nos acompanharam um pouco no ano passado sobre esta notícia que se revelou definitivamente à beira da falsificação.

Você me enviou essas frases com um grande desejo de salvação, mas com a mesma sabedoria, pois os valores no campo não apareciam. Dentro de alguns dias haverá os primeiros testes e só aí poderemos ter uma ideia da situação. Alguns já espalharam rumores de que AMR22 Deveria ser totalmente revisto, mas prefiro confiar nas declarações de um dos campeões do que pegar as notícias primitivas que foram brilhantemente criadas apenas para juntar um pedaço de uma fofoca de semanas que vazou atrasando os preparativos para esta temporada.

eu não sei porque eu‘Aston Martin E Sebastião Vettel Eles são constantemente alvo de críticas, dúvidas e palavras aparentemente envenenadas. Devemos sempre ter muito cuidado com a forma como falamos de cada situação porque quem fere com uma caneta morre com uma caneta.

Foto: Equipe Aston Martin Cognizant F1