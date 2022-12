Ibrahim, resgate ou assento. Mourinho tem um substituto pronto

Poucos gols desde agosto no intervaloApenas quatro partidas (três no campeonato e uma na Liga Europa) e muitas partidas foram disputadas com acento, não só em termos de atitude – que Mourinho tem criticado duramente ultimamente – mas também em sinergia com a equipe. Ibrahim parecia perdido às vezesfora de jogo e sem ideias de como poder apoiar a fase ofensiva da Roma.

Também na época passada começou devagar, com poucos golos mas muitas circunstâncias atenuantes relacionadas com a despromoção para um novo campeonato, mas agora A situação é completamente diferente. Nos primeiros meses na capital, não marcou, mas participou, trabalhou muito e deu tudo para conseguir o resultado. Esta temporada parecia acima de tudo frustrado. Talvez também com Rumo à Copa do Mundo que então perdeu sua pontuação máxima devido aos poucos gols marcados.

Mourinho quer uma reação de cimaA, quer que o atacante, que já marcou 27 gols, ajude a Roma tanto no campeonato quanto no campeonato. Também espera mais do estágio de Albufeira e dos jogos particulares que a Roma vai disputar nestas seis jornadas. Contra o Cádiz não brilhou – como toda a equipe – mas tentou dar alguns sinais de se levantar. Depois do primeiro gol sofrido pelos espanhóis, seu gol foi o melhor interação. De costas para o gol na entrada da área, Tammy virou rapidamente e deixou o pé direito, infelizmente não em um ângulo severo para ele. Fim. Seus 45 minutos foram isso, por exemplo Especial Um não é suficiente.

Então, ou Ibrahim será capaz de implementar mensagens Do técnico e faça mais nas próximas semanas, ou o técnico tentará solução alternativo. Este é nove falsos dybala, aquela solução bem-vinda contra o Inter que levou à vitória, que não poderia ser descartada em caso de novos problemas de Abraham e Belotti (preso três dias no hotel devido a lesão). Brevemente, Mourinho Ele enviou uma mensagem para seu agressor, e agora cabe a Tammy pegá-la. mudar sua temporada.