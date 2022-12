Mourinho, treinador de Portugal? Roma fecha a porta

Os ventos do oceano às vezes carregam sonhos diferentes dos da terra. Assim, em Portugal, entre sugestão e decepção, muitos torcedores – desiludidos com a Copa do Mundo – esperam ser liderados por um vencedor como José Mourinho. Sejamos claros, os jornalistas que acompanham a selecção nacional têm uma clara percepção de que isso nunca vai acontecer, mas dado que Jorge Mendes – o agente do Especial – é tão poderoso e está presente em todos os meios futebolísticos que também pode aconselhar o local federação, não é de estranhar que o direito de sonhar caia no terreno das possibilidades, talvez avaliando a ideia de uma dupla partilha. Moral: se isso é uma história de detetive, digamos logo o final: não vai acontecer.