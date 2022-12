Dos 32 times da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025

O presidente da FIFA, em entrevista coletiva no Catar, oficializou o novo torneio planetário

Já está no ar há algum tempo, mas graças à pandemia, foi adiado pelo menos duas vezes. Na conferência de imprensa de encerramento do Catar 2022 presidente da fifa Gianni Infantino Reproponha um novo projeto Copa do Mundo de clubesestrelando em 32 timesque será realizada em 2025. Haverá Os 32 melhores clubes do mundoNo entanto, Infantino não forneceu detalhes sobre a estrutura e local desta competição.

O presidente da FIFA também anunciou que: “Também haverá Mundial de Clubes Feminino e Mundial de Futsal Feminino. Quando se trata de calendário de partidas internacionais, devemos levar em consideração a saúde e a segurança dos jogadores. Devemos garantir que haja um período de descanso para os jogadores, um período de descanso e, de preferência, 72 horas entre as partidas. Agora vamos consultar sobre todos esses tópicos e nos aprofundar.”

Infantino também abordou a questão da próxima Copa do Mundo 2026 nos Estados Unidos, Canadá e Méxicoo primeiro a incluir 48 times: “O impacto do futebol será enorme na América do Norte. A receita aumentará em termos de transmissão, patrocínio, bilheteria e hospitalidade, graças ao aumento de 48 times. Estaremos jogando em grandes estádios que normalmente são usados ​​para o futebol americano. No Catar, os grupos de quatro times foram absolutamente incríveis. Precisamos revisar ou rediscutir o formato. 16 grupos de 3 ou 12 grupos de 4? É um aspecto que estará na pauta dos próximos encontros.”

O presidente da FIFA então fez uma avaliação positiva do Catar 2022: “Esta Copa do Mundo mostrou uma força de coesão tremenda: a FIFA agradece a todos que participaram, Catar, aos voluntários: Fez desta edição a melhor de sempre. O futebol tornou-se verdadeiramente global, como evidenciado pela primeira equipa africana nas meias-finais. Tivemos nossa primeira árbitra. Mais de três milhões de espectadores no estádio, 5 bilhões em frente à TV. A atmosfera era alegre. Uau.”

Infantino também falou sobre a polêmica em torno daUsando One Love para mostrar solidariedade com aqueles que são discriminados por causa de suas preferências sexuais: “Todos são livres para expressar suas crenças de maneira respeitosa, mas quando se trata de campo, o futebol deve ser protegido. Entre uma partida e outra, todos podem expressar sua opinião, mas por 90 minutos, vamos aproveitar esse momento de alegria. O legado da Copa do Mundo também é um melhor conhecimento do mundo árabe. A copa contribuiu um pouco para o entendimento mútuo, o que é muito positivo do ponto de vista não futebolístico.”