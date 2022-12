Fernando Santos já não é o treinador

Lisboa, Portugal) – “Legado histórico, obrigado por tudo, senhor.”. Esta é a mensagem pungente que Federcalcio del Portugal Anuncie nas redes sociais para terminar com Fernando Santos , com um vídeo emocionante e um emoticon de caneca que o acompanha. eles representam Campeonato Europeu 2016 e Liga das Nações 2019 A vitória foi do técnico de 68 anos da Seleção Verde e Verde, eliminada por Marrocos Nas quartas de final da Copa do Mundo no Catar .

Mourinho destaque

companheiro experiente controvérsia Também pelas suas escolhas, e sobretudo pela escolha de começar Cristiano Ronaldo Pela segunda vez consecutiva do banco com o jogador do Milan LiãoMas também a exclusão da guarda de Roma Roy Patrício. No entanto, foi um passo histórico para o futebol português e legado pesado Verdadeiramente aquela que Fernando Santos deixou, Portugal sonha agora em vê-la reerguida José Mourinho. “Special One”, que está neste momento em estágio com a equipa da Roma na Lusitânia (onde foi Saudações dos fãs delirantes) , E a Você estudará a Hipótese A missão dupla Se o Clube Trigoria (com o qual tem contrato) o permitir. Certamente agora os faróis estão todos Concentre-se nissoque segundo “A Bola” é o primeiro candidato.