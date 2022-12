AO VIVO TJ – Juventus Feminino-Zurique 5-0

49′ – Hussein apita o fim da partida, e o pôquer reduzido vai permitir que a Juventus do Zurique jogue pelas chances de qualificação na França com o Lyon. Berenstein está imponente (embora esteja lesionado), mas Girelli lidera com uma histórica cesta de quatro pontos. Obrigado por acompanhar nosso texto ao vivo e votos de uma boa noite de Mirco Di Natale.





48′- A Juventus mantém a pressão alta, mas aguarda apenas o apito final.





45′- Ele teve quatro minutos de recuperação.





43′- Um corte perigoso no segundo poste de Enz, mas ele não conseguiu encontrar o gol.





40′- Berenstein está com problemas de saúde, e os brancos e negros podem ficar em 10 até o final da partida.





37′- Ainda no terreno, bastante afectado por Bando, que já tem cartão amarelo, Berenstein abandona o relvado.





36 ‘cantora! – Desnecessário dizer que Berenstein se esquiva da censura e a coloca no meio, e Cantor espera de todos, mas não entende o ponto.





32′- Direção de Gerelli e Pedersen, para Cantor e Rozucci.





31′ Bernstein novamente! – O holandês era muito próximo de seu doppelgänger pessoal, que não conseguia aproveitar ao máximo o delicioso chocolate desembrulhado de Bonfantini.





25′- Pinther anotou por um erro repetido em Boattin.





23′ – Falta de Stierli sobre Cernoia, falta sobre Houssein. Enquanto isso sai Bonansea e Caruso, entram Bonfantini e Zamanian.





21′ – Que cruzamento de Negros, seu chute de longa distância teria impedido a fuga de Beraud Magnin!





18′ Bernstein! – Sentimentos sem fim no Allianz, Berenstein se senta com um adversário, mas cara a cara com o goleiro convidado incrivelmente incapaz de acertar o alvo.





16′ Peraud Magnin! – Erro do goleiro, Perrod Magnin se supera em Pilgrimm.





14′ Bonancia lance – Já Carso, com o pé direito, Bonancy, com o esquerdo, tenta fazer exatamente isso, com o mesmo resultado finalizando alto por cima da barra. A Juventus está em chamas.





13′ GOOOOOOOOOOL AINDA GIRANDO – Pôquer Para Cristiana, a cobrança de pênalti vence de forma brilhante e Friedli aproveita. Um dois destruídos, são cinco Juventus.





mais 12 pênaltis – Berenstein teimoso, esticou-se novamente, o que leva a outro pênalti. Christiana Girelli ainda está com a bola.





11 ‘Tripletonaa’ por Jerely – O ato é como uma obra-prima, com Bereensteyn removendo os sinais de Bonansea e ajudando o beijo com Girelli que castiga Friedli com o pé esquerdo. Hat-trick para Christiana Girelli.





6′ – Fora de Lenzini, entre em Lundorf. Esta é a primeira substituição de Montemoro.





4 ‘Cérnia! – Cobrança de falta central de um jogador da Juventus, Fredley defende com facilidade.





3′- Vetterlein autuado por parar Bonansea ilegalmente. Excelente cobrança de falta para o preto e branco.





2′- O primeiro chute no segundo tempo de Caruso, mas o alvinegro errou o gol.





20:33 – Hussein apita, o segundo tempo começou!





20:32 – Os campeões voltam a campo e o árbitro conta os jogadores.





46′- O primeiro tempo terminou, com apenas um minuto de prorrogação, é o trio da Juventus, com dois gols de Jirelli e um gol holandês de Berenstein. Responderemos em 15 minutos, bom intervalo.





Colher Jerrelli 45′ – O toque macio de Girelli, é o trio da Juventus!





pênalti 44′ – Esticado na área de Berensten, é pênalti!





38′ Pedersen! – Pedersen tenta com a cabeça e ela também, como já aconteceu em algumas circunstâncias semelhantes, não encontra o alvo.





35′- Outro tiro de longa distância, desta vez de Salvay, foi bem defendido por Fridley.





30′- Primeira substituição para o Zurique: Bernauer, Migros (que falou em nossos microfones na primeira mão) fora.





24′ GOOOOOOL DE BEERENSTEYN – Mais uma vez na cobrança de escanteio, a Juventus marcou: Berenstein aproveitou a cobrança de escanteio com uma cobrança de calcanhar em Fridley. O terceiro gol em duas partidas, também pelo campeonato, para o holandês.





23′ está muito perto de dobrar o bônus – Excelente trabalho da Juventus com Bonancy a ter o pé direito desviado por um adversário. A Juve está muito perto de dobrar, vai ser escanteio.





19 oportunidades para jovens – Quatro em três preto e branco com Gerrelli tentando muito altruisticamente servir Berenstein que o adversário esperaria. O mesmo camisa 10, logo em seguida, tenta se tornar perigoso com uma cabeçada.





18′ Jerely! – Preto e Branco Número 10 tenta novamente, mas sua conclusão não atinge o alvo.





15′ – O atacante do Zurique ganha em cobrança de escanteio.





11′ Cerno não consegue fazer o gol – Uma descida perfeita de Berenstein que causa confusão, o avanço de Cernoia não consegue encontrar o alvo.





5′ – Al-Hajj corre atrás da defesa da Juventus e tenta surpreender Beraud Magnin com um cabeceamento, mas falha.





4′- O Zurique está movimentando a bola, enquanto o Allianz Stadium parece se manter bem.





1 ‘GIREEEEELLLI IMEDIATAMENTE – De cobrança de escanteio, Gerrelli tocou apenas o suficiente para passar pelo goleiro e evitar a recuperação de um zagueiro. É um recurso instantâneo em preto e branco.





19h32 – O apito da Alemanha sinaliza o início da dança, a primeira bola é das brancas e pretas.





19h27 – Equipes em campo, Juventus-Zurich está prestes a começar!





19h18 – As equipes voltaram para o vestiário.





19h11 – De momento não chegaram novas comunicações da UEFA e o jogo está marcado para começar às 19:30





19h08 – Preto e branco também estão em campo.





19:07 – Suplemento de aquecimento para jogadores do Zurique.





18h59 – Uma reunião está em andamento para entender se deve ou não jogar a partida Juventus-Zurique.





18h50 – Andrea Agnelli, ex-presidente da Juventus, também marcou presença nas arquibancadas.





18h45 – Trabalhadores de campo retiram a neve A UEFA adiou o início do jogo para as 19h30





18h35 – As equipes voltaram aos vestiários, cada vez menos, até o início da partida.





18:26 – Cecilia Salvay e Pauline Peraud-Magnin no estádio com os delegados da UEFA.





18h15 – As equipes já estão em campo para o aquecimento, está nevando muito em Turim.





18h00 – Aqui está o XI titular da Juventus: (4-3-3) – Perrod-Magnin, Lenzini, Imaginant, Salvay, Poitin; Caruso, Pedersen, Cernoa; Bonancy, Gerelli, Berensten. Indisponível: Abril, Forcinella, Bertucci, Dolgan, Lundorff, Gama, Rossuchi, Grosso, Schatzer, Zamanian, Bonfantini, Cantor.

Zurich responde: (4-4-2) – Fridli, Risen, Stirle, Vetterlein, Bando; Jubileu, Bernauer, Rey, Pinther, Pilgrim, Hamm.





17h50 – Leitores, assim como amigos, TuttoJuve, boa noite quente Mirko Di Natale texto ao vivo para Juventus-Zurich Válido para o quinto dia da UWCL. As meninas de Montemoro, que foram ultrapassadas por Leon na última rodada, não podiam mais errar. O desafio com a seleção suíça, que já havia perdido no jogo de ida, deve ser vencido de forma absoluta, para chegar à última partida com as chances de classificação intactas.