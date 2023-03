Odermatt, 6 De Aliprandini domina. Às 12h00 segunda bateria – OA Sport

Clique aqui para uma atualização de transmissão ao vivo

9h47: Por enquanto é isso, o slalom feminino está chegando. Marcação às 12h00 para a segunda bateria

9.46: Esta é a ordem no final da primeira bateria:

1 ODERMATT Marco SUI 1: 07.86.26

2 PINTURAULT Alexis FRA 1: 08.95 +0.09.2020

3 STEEN OLSEN Alexander NOR 1: 08,98 + 1,12

4 BRAATHEN Lucas NOR 1: 09.00 +1.14

5 Millard Lowick Soi1: 09,47 +1,61

6 DE ALIPRANDINI Luca ITA 1: 09.54 +1.68.00

7 Windingstad Rasmus NOR 1: 09,55 +1,69

8 Kristofferson Henrik Noor 1:09.56 +1.70

9 CAVIEZEL Gino SUI 1:09.73 +1.87.87

10 Bernsteiner Stefan Ott 1: 10,05 +2,19

11 Schwarz Marco Ott 1: 10,08 +2,22

12 KRANJEC Zan SLO 1: 10,09 +2,23

13 ZUBCIC Filip CRO 1: 10.21 +2.35.35

14 DELLA VITE Filippo ITA 1: 10.38 +2.52.52

15 Heiser Raphael OT 1: 10,40 +2,54

9.45: Bem De Aliprandini, um dos melhores entre os que caíram após os primeiros 5 bibs, menos bom que Della Vite que foi um pouco negativo, lutou com as ondulações da pista e terminou em 14º mas ainda pode atirar para o top 10.

9,44: Odermatt cavou um sulco inatacável, sem erros graves, à luz da segunda bateria. Os suíços podem tentar igualar Stenmark, Maier e Hirscher com 13 vitórias em uma temporada e superar 2.000 pontos na Copa do Mundo, um recorde extraordinário. Em segundo lugar está o redescoberto pinturault, em terceiro lugar está o jovem mais interessante da última ninhada, o norueguês Steen Olsen

9.42: A francesa Elise Canaverina mostra bons resultados, terminando em 21º com um atraso de 3 91

9.41: O austríaco Kriechmayr corre o risco de sair na final, ficando em último lugar com 4″ 67, 23. Agora campeã mundial júnior Elise Canaverina

9.40: Um grande atraso para o austríaco Fürstein: 4″ 42 e último lugar, 22º. Agora Kriechmayr

9.38: Falta na semifinal do suíço Tumler, que perde muito na segunda parte e fecha com atraso de 2″69, que é o número 16. Alan Furstein

9.37: Muitas falhas para o americano Ford que estava 4″32 atrás, vinte. Agora Tumler

9h35: Andorran Verdu perde muito na final, fechando com 3 17 que é o 18º. Agora Ford

9.35: 1″ 30 de atraso na mediana para Verdu

9.34: O norueguês Sten Olsen é o terceiro, mais forte que a pista destrutiva! Juventude nórdica patina bem e luta pelo pódio! Muito tempo para contexto. Agora o dono é Verdoux

9.33: Um atraso de 32 centavos para Steen Olsen em média

9.32: Alguns borrões são demais para o canadense Reid, que tem 3 07 atrás e é 16º

9.32: No atraso médio 1 08 para ler

9.31. Último lugar para o norueguês Kild, que está em 3 26 e ocupa o 16º lugar. Leia agora

9h30: Kildee está no meio com uma falta de 1 64 no final

9.29. Esta é a classificação após os primeiros 16 touchdowns:

1 ODERMATT Marco SUI 1: 07.86.26

2 PINTURAULT Alexis FRA 1: 08.95 +0.09.2020

3 BRAATHEN Lucas NOR 1: 09.00 +1.14

4 Millard Luik Soi 1: 09.47 +1.61

5 DE ALIPRANDINI Luca ITA 1: 09.54 +1.68.34

6 Windingstad Rasmus NOR 1: 09,55 +1,69

7 Kristofferson Henrik Noor 1:09.56 +1.70.70

8 CAVIEZEL Gino SUI 1: 09,73 +1,87,87

9 Bernsteiner Stefan Ott 1: 10,05 +2,19

10 Schwarz Marco Ott 1: 10,08 +2,22

9.27: Não o brilhante Della Vite de Kranjska Gora, mas ainda um bom teste para o jovem azul que termina em 13º com 2″ 52 de atraso, meio segundo perdido na etapa final.

9.26: Argumento atrasado de Delaware 98 centavos

9.26: O time norueguês de Windingstad perdeu muito, mas está no tempo de De Aliprandini, apenas um centavo atrás e sexto a 1″ 69 da cabeça. tempo da videira

9.25: Windingstad no intermediário tem um atraso de 3 centavos no intermediário

9.24: Bom desempenho de Caviezel que cruza a linha de chegada 1″ 87 atrasado e é sétimo atrás de De Aliprandini. Agora Windingstad

9.23: Caviezel perdia para o quarterback por 25 centavos

9.22. Mais uma corrida para esquecer para o austríaco Filler que fecha com uma defasagem de 2 87 e ocupa o 12º lugar. Agora Caviezel que vai tentar aproveitar o caminho preferido

9.21: O enchimento mediano está 99 centavos atrás

9.20: Grande atraso para o austríaco Haaser que fecha 2″ 54 e 11 atrás. Alan Feller

9.19: O quarterback do Haaser está 1″ 02 atrás

9.18: O austríaco Brennsteiner terminou em sétimo, 2″ 19 atrás de Odermatt. O austríaco não errou e isso dá uma dimensão à qualidade do jogo de De Aliprandini

9.18: Brennsteiner tem atraso de 63 centavos no nível intermediário

9.17: De Aliprandini teve uma corrida muito boa, terminando em quinto a 1″68 de Odermatt, mas meio segundo atrás do terceiro. É muito difícil fazer um trabalho melhor com esta pista já arruinada. Bernsteiner pode tentar, em boa forma

9.16: De Aliprandini atrasou em média 43 cêntimos

9.15: Outro teste ruim para o croata Zubšić, que fecha 2″ 35 atrás e termina em oitavo. Agora primeiro azul, De Aliprandini

9.14: Zubchik está no meio, perdendo 86 centavos

9.12: Acima está Radamus que tocou sua bota e deslizou para fora do caminho, saltando sobre a porta. Agora Zubcic

9.12: O esloveno Kranjic sofreu tanto que continuou perdendo e tem atraso de 2″ 23, que é sétimo. Radamos agora

9.11: Kranjec estava 87 centavos atrás, em média

9.10: Segunda parte da incrível corrida de Odermatt. O norueguês Braathen que liderava em média fecha 1 14 3º atrás, é muito difícil fazer melhor. Agora Kranjic

9.09: Braathen tem uma vantagem de 6 centavos no meio

9.08: Austríaco Schwartz não encontra o ritmo certo e fecha com atraso de 2″22. A atuação do austríaco foi decepcionante. Alan Brathen

9.07: Schwartz fica 1 13 em média

9.06: Que Show Odermatt Suíço! Na segunda parte onde todos perdem, ganha “apenas” um segundo e fecha com vantagem de 1″09 sobre o excelente Pentorault. Brutal. Alan Schwartz

9.06: Odermatt tem uma vantagem de 7 centavos em média

9.05: A última parte também não é perfeita do suíço Meillard, que perdeu algo na final para Pinturault e é segundo por 52 centavos. agora odermat

9.04: o meio de Meillard está 27 centavos atrás

9.03: Menos problemas no segmento final para a equipe francesa Pinturault, que assumiu a liderança com 61 centavos de vantagem. Primeiro Millard

9.02: No meio do período, Pinturault tem vantagem de 2 em 10

9.01: Houve baba na final na descida de Kristofferson que parece bem no topo, o gigante veloz, o norueguês fechando com o tempo de 1’09” 56. Agora Pinturault

8h59: Kristofferson está no portão

8.57: Nuvens no céu de Andorra esta manhã, há dois entalhes na linha de chegada

8.54: Na Itália, Luca De Aliprandini tentará repetir o bom desempenho de Kranjska Gora, quando tinha dez e sete anos. Destaque também para Filippo Della Vete, que, tendo conquistado o primeiro top 10 no slalom gigante de sua carreira na Copa do Mundo com um sexto lugar em Kranjska Gora, busca mais um resultado de prestígio.

8.51: A primeira bateria será seguida pelo suíço Johannes Hassler, e a segunda pelo canadense Nick Cooper

8.48: Esta é a lista inicial para o gigante de hoje, 25 atletas para começar:

1 422304 Kristofferson Henrik 1994 nem –

2 194364 PINTURAULT ALEXIS 1991 FRA HEAD

3 512182 Millard Luwick 1996 em Rossignol

4 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

5 54320 Schwarz Marco 1995 AUT Atomic

6 422729 BRAATHEN Lucas 2000 Nor Atomic

7 561244 KRANJEC ZAN 1992 SLO Rossignol

8 6532084 Radamos River 1998 EUA Rossignol

9 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

10 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon See More

11 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 Ott Fischer

12 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer

13 54063 FELLER MANUAL 1992 AUTOMÁTICO

14 511852 CAVIEZEL Gino 1992 em Dynastar

15 422278 Windingstad Rasmus 1993 nem Stoeckli

16 6293775 DELLA VITE Filippo 2001 ITA Rossignol

17 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

18 103729 leia Erik 1991 CAN Atomic

19 422766 STEEN OLSEN Alexander 2001 NOR Rossignol

20 20398 VERDU JUNHO 1995 O Presidente

21 531799 FORD Tommy 1989 EUA Cabeça

22 511638 Thomas Tumler 1989 em Stoeckli

23 54359 FEURSTEIN PATRICK 1996 Chefe da AUT

24 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Chefe

25 6191334 ELECI CANNAFERINA Albanês 2003 FRA Rossignol

8.45: Também merece destaque o norueguês Lukas Braathen que também tem bom desempenho nos gigantes além de estar concorrendo ao troféu especial.

8.42: Para a Áustria, os pontos de referência são Stefan Bernsteiner, quarto ontem, e Marco Schwarz em ascensão. Interessados ​​também estão o esloveno Zan Kranjic (terceiro na classificação do Mundial), o suíço Lwick Millard e Gino Caviezel

8.39: Na famosa pista “Podkoren” nas duas últimas corridas disputadas no pódio, os mesmos três atletas em ambas as ocasiões, Marco Odermatt que venceu as duas corridas, Alexis Pintorault e Henrik Kristoffersen, no papel também os grandes favoritos ao campeonato . corrida de hoje

8.36: Até o norueguês Henrik Kristoffersen já tem a certeza de fechar a Specialty Cup no segundo lugar, enquanto a única incerteza diz respeito ao terceiro degrau do pódio que vê o esloveno Kranjcic com 440 pontos, o austríaco Schwartz com 389, e o suíço Millard. com 380 e o francês Pinturault com 377.

8h33: Os gigantes do snowboard da Copa do Mundo estão em Andorra, a final da temporada já fazendo seus julgamentos com o suíço Marco Odermatt conquistando o troféu.

8.30: Bom dia amigos da OA Sport e bem-vindos ao gigante Soldeu em direto, válido para o Campeonato do Mundo de Esqui Alpino Masculino 2022-2023, Ronda 3 Finais do Circuito do Mundo Masculino

Bom dia amigos da OA Sport, e bem-vindos ao LIVE LIVE do Gigante Soldeu, válido para o Campeonato do Mundo de Esqui Alpino Masculino 2022-2023, terceira jornada das Finais do Circuito do Mundo Masculino. Os gigantes da fase final da Copa do Mundo estão sendo disputados no gelo em Andorra, e é a última da temporada que já fez seus julgamentos com o suíço Marco Odermatt conquistando a taça. Até o norueguês Henrik Christoffersen já tem a certeza de fechar a Specialty Cup no segundo lugar, enquanto a única incerteza diz respeito ao terceiro degrau do pódio, que vê o esloveno Kranjic com 440 pontos, o austríaco Schwartz com 389 e o suíço Millard com 380 pontos. e o francês Pinturault com 377.

Na famosa pista “Podkoren” nas duas últimas corridas do pódio, os mesmos três atletas em ambas as ocasiões, Marco Odermatt que venceu as duas corridas, Alexis Pinturault e Henrik Kristoffersen, no papel também são os grandes favoritos para a corrida de hoje. Para a Áustria, os pontos de referência são Stefan Bernsteiner, quarto ontem, e Marco Schwartz em ascensão. Cuidado também Para o esloveno Zan Kranjic (Terceiro na classificação da Copa do Mundo) E os suíços Lwick Millard e Gino Caviezel, além do norueguês Lucas Brathen que também tem bom desempenho no gigante além de disputar a copa especial.

Em Itália, Luca de Alibrandini vai tentar repetir o bom desempenho de Kranjska Gora, quando era décimo e sétimo. Destaque também para Filippo Della Viteque, depois de vencer os dez primeiros da carreira no slalom gigante na Copa do Mundo com a sexta colocação em Kranjska Gora, busca mais um resultado de prestígio.

Trazido a você por OA Sport LIVE LIVE do gigante Soldeu, válida para o Campeonato do Mundo de Esqui Alpino Masculino 2022-2023, Finais do Circuito Mundial Masculino Round 3: Minuto após minuto, descida após descida para que não perca nada mesmo. A primeira corrida às 9h00, depois a segunda corrida às 12h00. Boa diversão!

