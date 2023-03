Portugal, equipa do treinador Martinez é oficial: Aí está Cristiano Ronaldo

sem adeus para PortugalApesar da decepção da última Copa do Mundo e das relativas vagas: Cristiano Ronaldo Ele aparece na lista dos 26 convocados pelo novo técnico Roberto Martinez Para jogos de qualificação europeia vs Liechtenstein E Luxemburgo. “Eu não olho para a idade – Explicação Artística Vermelho e Verde – E acho que Ronaldo ainda é muito importante para esta equipe.” A lista também inclui alguns jogadores que jogam na Série A, como Roy Patrício E Rafael Liãoenquanto não está lá Mário RoyApesar da excelente temporada jogou com a camisa do líder Napoli.

Portugal – Ligue para Roberto Martinez

goleirosDiogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Patricio (Roma).

Os DefensoresDiogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Bayern de Munique), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Pepe (Porto), Ruben Dias (Man City), Antonio Silva (Benfica), Gonçalo Inácio (Sporting Lisboa), Diogo. Leite (Union Berlin), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Rafael Guerrero (Borussia Dortmund).

meio-campistasJoão Balinha (Fulham), Ruben Neves (Wolverhampton), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), João Mário (Benfica), Mateus Nunes (Wolverhampton), Ottavio Montero (Porto), Vitinha (Paris Saint-Germain ) Germain).

atacantes: Cristiano Ronaldo (Vitória), Gonçalo Ramos (Benfica), João Félix (Chelsea), Rafael Leão (Milão), Diogo Jota (Liverpool).