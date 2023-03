Calendário dos quartos-de-final e meias-finais da UEFA Champions League: datas dos jogos

O desenho

Assim, o Neon será sorteado nas quartas de final. De um lado do placar estão Milan-Napoli e Benfica-Inter; Do outro lado estão Real Madrid – Chelsea e Manchester City – Bayern Monaco. Assim, os três italianos estão do mesmo lado do quarto volante do Benfica. O jogo de ida das quartas de final está marcado para 11 a 12 de abril, e o de volta em 18 a 19: o Milan fará a primeira partida em casa no dia 12 e depois enfrentará Maradona no dia 18 contra o imparável Spalletti Napoli. O Inter fará sua primeira partida em Lisboa no dia 11 e depois receberá o Benfica no San Siro no dia 19. Curiosidade: Milan e Napoli se enfrentarão três vezes em 17 dias (há também o jogo do campeonato), enquanto o sonho é natural que das meias-finais italianas. Aconteceu em 2003 com o clássico Milan-Inter e também é uma opção desta vez, mas no meio está o grande Napoli que domina a Itália e assusta a Europa com seu jogo e qualidade.