O que aconteceu em Ronde?

Dia de Páscoa e Dia de Flandres. O segundo memorial da temporada é o centro das atenções e Ronde van Vlaanderen Será reservado para corredores Um percurso com 270,8 quilômetros de extensão no qual você terá que enfrentar 17 paredes (11 delas pavimentadas) e 7 setores com pedras. Você não conseguirá se distrair nem por um segundo se quiser evitar as armadilhas espalhadas pelo caminho.

Uma corrida em que se tentou imediatamente animar o cenário através da acção de alguns fugitivos. Um pequeno grupo composto por Van Lerbergh (Quick-Step), Dekker (Arkea), Aniolkowski (Cofidis), Touze (Decathlon), Durbridge e Reinders (Jayco), Taminiaux (Lotto) e Vermoote (Bingoal).Que explorou a passividade da espécie para explorar o futuro.

Houve um pequeno evento inesperado Cerca de 200 quilômetros da linha de chegadasob condição Os fugitivos tiveram que parar 20-30 polegadas devido à passagem de nível. O intervalo não impediu que a vantagem fosse essa, dada a margem de mais de 3 minutos, mas isso também faz parte da história da Flandres.

Abaixo está o vídeo do episódio: