Pista de hóquei: Itália foi derrotada nos pênaltis e Portugal foi derrotado na final

O tempo regulamentar, muito menos a prorrogação, não foi suficiente para determinar o vencedor Itália E PortugalNas semifinais de 69para Copa das Nações Na pista em Montreux, Suíça.

Na loteria de pênaltis mortais mais uma vez, os portugueses saíram vitoriosos ao final de um intenso e intenso desafio tático; Onde as equipes se enfrentaram sem nenhuma restrição.

Ao final do tempo normal, mais uma chance de vencer a partida e logo mais uma chance de perdê-la.

Nos acréscimos, Vasin e Panini marcaram dois gols, além da trave que já haviam acertado no tempo normal.

0 a 0 no final de uma partida equilibrada e com muitas chances de ambas as equipes.

As estruturas defensivas foram excelentes e a equipa de Bertolucci conseguiu aguentar-se durante todo o jogo. Desempenho de alto nível de todos os tempos de Sgaria.

A loteria de pênaltis, a décima primeira feita por Alves, também foi decisiva.

Na outra semifinal, a Argentina venceu a França por 6 a 4, novamente no final de uma grande partida.

Itália vai voltar aos trilhos No dia 19 para Final para terceiro e quarto lugares Com transmissão ao vivo da França https://www.fisrtv.it

Na última Copa do Mundo, os pênaltis foram fatais para a Itália contra a França.

Neste válido desafio pelo bronze, a equipe poderá contar com o retorno de Julio Coco.

A partida final entre Argentina e Portugal será às 21h30.